Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde $: cea mai mare tranzacție din istoria industriei de gaming

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 14:56
205 citiri
Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde $: cea mai mare tranzacție din istoria industriei de gaming
FOTO Unsplash

Industria jocurilor video marchează un moment istoric: Electronic Arts (EA), compania din spatele francizelor „Battlefield”, „The Sims” și „Madden NFL” și fostul celebru joc FIFA, a acceptat să fie cumpărată de un consorțiu format din Silver Lake Partners, Public Investment Fund și Affinity Partners, într-o tranzacție de 55 de miliarde de dolari.

Tranzacția vine într-un moment cheie pentru EA, care se pregătește să lanseze „Battlefield 6”.

Investitorii vor plăti 210 dolari per acțiune, adică un bonus de 25% față de prețul de închidere din 25 septembrie. Este una dintre cele mai mari preluări prin „leveraged buyout” din toate timpurile, depășind recordul de 32 de miliarde $ stabilit la achiziția TXU Energy din Texas.

Dacă totul decurge conform planului, vânzarea va fi finalizată în primul trimestru al anului fiscal 2027. Atunci se va încheia perioada de 36 de ani în care EA a fost o altă companie listată la bursă.

...citeste mai departe despre "Electronic Arts, cumpărată pentru 55 de miliarde $: cea mai mare tranzacție din istoria industriei de gaming" pe Ziare.com

Netflix dă startul la gaming: cum poți juca direct pe TV, fără consolă sau PC
Netflix dă startul la gaming: cum poți juca direct pe TV, fără consolă sau PC
Netflix nu se mai mulțumește doar să-ți ofere filme și seriale, acum vrea să te facă și să te joci. Platforma a început oficial testarea unei noi funcții care transformă televizoarele...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #gaming, #Electronic Arts , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă