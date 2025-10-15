Drone cu laser împotriva gripei aviare. Cum funcționează tehnologia care sperie păsările

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 20:01
Drone cu laser împotriva gripei aviare. Cum funcționează tehnologia care sperie păsările
FOTO / Unsplash

În Japonia, fermierii au primit un nou aliat în lupta cu gripa aviară: dronele cu laser. Aceste aparate zboară autonom deasupra fermelor și trimit fascicule luminoase care alungă păsările sălbatice purtătoare ale virusului H5N1. Proiectul, dezvoltat de NTT e-Drone Technology, a început deja testele în prefectura Chiba, una dintre cele mai afectate regiuni de epidemii din ultimii ani.

Modelul folosit, BB102, este o dronă autonomă echipată cu dispozitivul Kurna Move, care proiectează fascicule roșii și verzi. Acestea nu rănesc păsările, ci doar le induc un instinct natural de evitare, făcându-le să-și schimbe traiectoria înainte să ajungă la adăposturile pentru pui. Lumina se mișcă haotic, în rafale intermitente, pentru ca păsările să nu se obișnuiască cu ea. Testele arată eficiență în alungarea ciorilor, graurilor, porumbeilor, dar și a unor animale mai mari, precum cerbii, scrie ZonaIT.

Tehnologie în slujba fermierilor și a mediului

După o iarnă devastatoare, în care 3,3 milioane de pui au fost sacrificați doar în China, autoritățile locale au decis să susțină financiar adoptarea acestor drone. Fermierii pot primi subvenții care acoperă o treime din costurile de achiziție și testare, dintr-un buget total de 20 de milioane de yeni.

Spre deosebire de metodele tradiționale, plase, zgomote sau substanțe chimice, tehnologia NTT este silențioasă, ecologică și autonomă. Dronele BB102 pot zbura pe rute predefinite, adaptându-se zilnic la migrația păsărilor. Ele folosesc un efect optic numit „speckle noise”.

#tehnologie, #drone, #gripa aviara , #Stiri Internet

