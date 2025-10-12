YouTube plătește 24,5 milioane $ pentru a închide procesul cu Donald Trump: „Big Tech a cedat”

Unul dintre cele mai mediatizate conflicte dintre Donald Trump și giganții tehnologici s-a încheiat. YouTube a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari pentru a închide procesul deschis de fostul președinte american după suspendarea contului său, în ianuarie 2021, pe fondul asaltului asupra Capitoliului.

Din suma totală, 22 de milioane de dolari merg către organizația nonprofit Trust for the National Mall, care sprijină proiecte de restaurare și construcții legate de Casa Albă. Restul de 2,5 milioane va fi împărțit între alți reclamanți, printre care și American Conservative Union.

Trump a salutat înțelegerea pe platforma sa Truth Social: „Această victorie uriașă dovedește că cenzura Big Tech are consecințe”.

Ultima mare platformă care cedează

YouTube este ultima dintre cele trei mari rețele care alege să stingă litigiul cu Trump. Meta a încheiat în ianuarie un acord estimat la 25 de milioane de dolari, iar X (fostul Twitter) a plătit aproximativ 10 milioane.

Inițial, companiile au susținut că suspendarea conturilor era necesară pentru a preveni noi violențe, dar între timp au relaxat regulile și au readus online conturile lui Trump în 2023, în contextul presiunii politice și al schimbării de ton față de electoratul conservator.

