Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul

Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 22:15
68 citiri
Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
FOTO Unsplash

Mai mulți directori de top au încasat aproape 14 milioane de dolari din vânzarea propriilor acțiuni, chiar în timp ce compania traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade de creștere din istoria sa.

CEO-ul Clayton Magouyrk a fost primul pe listă, vânzând 40.000 de acțiuni pe 21 octombrie pentru 11,07 milioane de dolari, la un preț mediu de 276,64 dolari bucata, potrivit documentelor depuse la SEC. La scurt timp, Maria Smith, vicepreședinte executiv, a încheiat două tranzacții separat, 5.000 de acțiuni pe 21 octombrie și alte 5.000 pe 23 octombrie, încasând în total 2,8 milioane de dolari.

Oracle, între profituri record și riscuri uriașe

Aceste vânzări vin într-un moment în care acțiunile Oracle se află aproape de maximele istorice, cu o creștere de 112% în ultimele șase luni și o capitalizare de piață de aproape 800 de miliarde de dolari. La începutul lui octombrie, titlurile companiei atinseseră un vârf absolut de 345,72 dolari, înainte să revină la nivelul actual, de aproximativ 280 de dolari.

Explozia valorii Oracle are legătură directă cu boomul inteligenței artificiale. Compania a devenit un jucător strategic în infrastructura AI, după ce, în septembrie, a semnat un contract uriaș de 300 de miliarde de dolari pe cinci ani cu OpenAI pentru furnizarea de servicii cloud.

Totuși, nu toți analiștii sunt convinși că Oracle poate menține ritmul. JPMorgan a catalogat recent compania la ratingul Neutru, semnalând îngrijorări privind cheltuielile de capital masive, estimate la peste 35 de miliarde de dolari doar în acest an, și o strategie de finanțare neclară pentru expansiunea agresivă în domeniul AI.

Banca a avertizat asupra unui potențial „risc de execuție” în atingerea obiectivelor ambițioase ale Oracle, care vizează venituri de 166 de miliarde de dolari din infrastructura cloud până în 2030.

...citeste mai departe despre "Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul" pe Ziare.com

Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech
Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech
Microsoft duce Copilot la următorul nivel. Compania a lansat cel mai important update de până acum, introducând 12 funcții noi care transformă asistentul AI dintr-un simplu instrument de...
Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune
Netflix vrea ca experiența ta de vizionare să devină mai umană și mai puțin algoritmică. Platforma testează o funcție care va folosi inteligența artificială generativă pentru a crea...
#tehnologie, #Oracle, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0835 RON

0.0012

1 USD = 4.3789 RON

-0.0037
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  2. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  3. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  4. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  5. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  6. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  7. Românul care conducea Microsoft a plecat din companie. Va conduce acum operațiunile unei companii în 30 de țări
  8. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
  9. Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
  10. Update de groază pentru șoferi. Un simplu patch software a oprit motorul în mers la mii de mașini