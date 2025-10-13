Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 20:38
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100% pentru importurile din China a declanșat cea mai brutală cădere a criptomonedelor din ultimii ani și a pus traderii în stare de alertă maximă.

În doar o zi, valoarea totală a pieței digitale a scăzut cu peste 15%, iar bursele asiatice se pregătesc pentru o deschidere explozivă. Banca Angliei monitorizează situația, în timp ce piețele futures anunță deja scăderi de până la 6%.

Bitcoin în picaj și pierderi record

Prețul Bitcoin s-a prăbușit cu peste 10% vineri și a continuat să cadă sâmbătă, ajungând la 83.800 de lire sterline cel mai scăzut nivel din ultimele luni. Traderii care mizau cu fonduri împrumutate au fost loviți cel mai dur: pierderile dintr-o singură noapte s-au ridicat la 19 miliarde de dolari, dublu față de recordul din 2021.

Platforme mari precum Binance s-au confruntat cu blocaje și întârzieri, în timp ce investitorii și-au lichidat pozițiile în panică. Tragedia are și o dimensiune umană. în Ucraina, influencerul cripto Kostya Kudo a fost găsit mort în mașina sa, poliția suspectând o sinucidere pe fondul prăbușirii financiare.

În același timp, analiștii ridică semne de întrebare privind posibile tranzacții pe baza informațiilor privilegiate. Mai multe conturi anonime ar fi câștigat aproape 200 de milioane de dolari mizând pe scădere cu mai puțin de o oră înainte de anunțul lui Trump.

