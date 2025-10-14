Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget

FOTO Unsplash

Samsung a prezentat oficial în China noul W26, un telefon pliabil de lux inspirat din Galaxy Z Fold 7, dar adaptat pentru piața locală. Deși aduce finisaje premium și funcții unice, cum ar fi conectivitatea prin satelit, sud-coreenii au ales să păstreze încărcarea clasică de 25W, o viteză modestă pentru un telefon care depășește 2.500 de dolari.

Cu o grosime de doar 8,9 mm și 215 grame, W26 rămâne unul dintre cele mai subțiri și ușoare pliabile din lume. Ecranele sunt identice cu cele ale modelului global, un panou extern de 6,5 inch și unul principal de 8 inch, ambele cu rată variabilă de refresh între 1 și 120 Hz și o luminozitate de până la 2.600 niți, demnă de un flagship de top.

Conectivitate prin satelit și un design de inspirație regală

Cea mai mare noutate este conectivitatea prin satelit Tiantong, sistem exclusiv pentru China, care permite trimiterea de mesaje și apeluri în situații de urgență, chiar și fără semnal GSM. W26 vine și cu un pachet de lux pe măsură: huse din kevlar, accente aurii și o cartelă VIP creată împreună cu China Telecom.

Sub carcasă, telefonul păstrează configurația lui Z Fold 7, dar crește memoria RAM la 16 GB, în ambele versiuni de stocare: 512 GB și 1 TB. Sistemul foto rămâne același, cu senzor principal de 200 MP, ultra-wide de 12 MP, teleobiectiv de 10 MP cu zoom 3x și o cameră de 4 MP sub ecran.

Telefonul rulează Android 16 cu interfața One UI 8.0, promițând șapte actualizări majore de software și funcții AI noi: Smart Collection, Smart Drag & Drop și Smart Password Manager.

Cu toate acestea, încărcarea de 25W pare desprinsă dintr-o altă epocă.

