Joi, 18 Septembrie 2025, ora 12:33
160 citiri
Noul experiment bizar din China le cere persoanelor să urmărească o reclamă dacă vor hârtie igienică
FOTO China Today X

O vizită la toaletă poate deveni o experiență neașteptată pentru unii cetățeni chinezi. În anumite locații, accesul la hârtie igienică nu mai este gratuit sau nelimitat, ci condiționat de vizionarea unui spot publicitar pe telefon. Doar după ce clipul se termină, utilizatorul primește o porție mică de hârtie. Cei care nu vor să aștepte pot plăti aproximativ 30 de bani pentru un supliment.

Autoritățile susțin că inițiativa are un scop pragmatic: reducerea risipei și scăderea costurilor. Sistemul, bazat pe scanarea unui cod QR, ar descuraja consumul excesiv și ar menține toaletele publice mai bine aprovizionate. Totuși, reacțiile din online nu au întârziat, mulți considerând măsura mai degrabă un pas către control și supraveghere.

De la recunoaștere facială la reclame obligatorii

Nu este prima încercare a Chinei de a limita consumul de hârtie igienică. În 2017, în parcul Templul Cerului din Beijing, au fost instalate distribuitoare cu recunoaștere facială, care acordau strict o porție de hârtie per utilizator. Măsura a ridicat atunci întrebări legate de confidențialitate și monitorizare, iar discuțiile se reiau acum în contextul noii metode.

#tehnologie, #China, #reclama , #Stiri Internet

