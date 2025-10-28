China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul

China își extinde masiv infrastructura energetică verde, acoperind multe zone din deșert cu parcuri fotovoltaice. În deșerturile din Qinghai și pe platoul Qinghai–Tibet, mii de hectare sunt acum acoperite de rânduri compacte de panouri solare. Pe lângă energia curată generată, cercetătorii au descoperit un efect neașteptat, îmbunătățirea microclimatului local și creșterea biodiversității solului.

Panourile care „îmblânzesc” deșertul

Un studiu recent publicat în Scientific Reports arată că panourile solare nu doar captează lumina, ci o și distribuie într-un mod care schimbă dinamica de la nivelul solului. În ferma solară Gonghe, una dintre cele mai mari din lume, panourile creează zone continue de umbră ce reduc evaporarea apei și scad temperatura stratului superficial.

Acest efect simplu, dar semnificativ, protejează plantele tinere de arșiță și vânt, încurajând refacerea vegetației locale. Solul din interiorul parcului reține mai multă umiditate, iar comunitățile de microorganisme și plante sunt mai diverse față de cele din afara perimetrului.

Cum a fost evaluat impactul

Cercetătorii au folosit cadrul DPSIR (Driving Forces – Pressures – State – Impact – Response), un model recomandat de Agenția Europeană de Mediu, pentru a analiza impactul asupra mediului. Concluzia spune că zonele acoperite de panouri au un scor ecologic mai bun decât terenurile adiacente, datorită modificărilor pozitive de microclimat și compoziție a solului.

Totuși, autorii avertizează că efectele trebuie monitorizate pe termen lung. Extinderea masivă a parcurilor solare poate produce și efecte secundare, precum fragmentarea habitatelor, schimbarea fluxurilor de aer sau perturbarea faunei locale.

