Două mașini zburătoare s-au prăbușit la un show aerian. Entuziasmul pentru „taxiurile aeriene” primește o lovitură dură VIDEO

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 12:35
217 citiri
FOTO Captura YouTube Xpeng

Un incident a avut loc în timpul repetițiilor pentru Changchun Air Show, în nord-estul Chinei, unde două mașini zburătoare Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer. Filmările distribuite pe platforma Weibo surprind momentul dramatic: epava uneia dintre aeronave a luat foc după impact, iar pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările.

Compania Xpeng a confirmat că unul dintre vehicule a suferit avarii serioase la fuselaj și a luat foc la aterizare, dar a insistat că echipajele sunt în siguranță. Totuși, potrivit CNN, un angajat al companiei a dezvăluit că o persoană a fost rănită.

Siguranța mașinilor zburătoare, pusă sub semnul întrebării

Vehiculele implicate fac parte din proiectul AeroHT al gigantului Xpeng, lider în piața chineză de automobile electrice. Acestea sunt modele eVTOL, vehicule electrice capabile să decoleze și să aterizeze vertical, cu un preț estimat de 300.000 de dolari bucata. Popularitatea lor era în creștere: compania anunțase deja peste 3.000 de precomenzi la începutul anului.

Accidentul lovește însă în planurile ambițioase ale Beijingului, care mizează pe „low-altitude economy” și vrea să lanseze servicii comerciale de taxiuri aeriene în următorii doi ani. Coliziunea de la Changchun ar putea răci entuziasmul publicului și al investitorilor, ridicând semne de întrebare privind infrastructura, reglementările și mai ales siguranța acestui tip de transport.

