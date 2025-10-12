Huawei a anunțat, în cadrul evenimentului Connect 2025, un plan de dezvoltare agresiv pentru propria gamă de procesoare AI Ascend, ce se întinde până în 2028. Prin aceste lansări, gigantul chinez își consolidează strategia de independență tehnologică, după disputele cu SUA.

Primul cip din serie, Ascend 950PR, va apărea în primul trimestru din 2026 și va fi primul procesor Huawei dotat cu memorie HBM proiectată local, HiBL 1.0. Specificațiile sunt impresionante: 128 GB memorie, 1,6 TB/s lățime de bandă și performanțe de până la 1 PFLOP în FP8 și 2 PFLOPS în FP4. Este destinat sarcinilor de inferență și promite să fie o alternativă reală la soluțiile Nvidia și AMD.

În trimestrul 4 din 2026, va fi lansat Ascend 950DT, optimizat pentru antrenarea modelelor AI, echipat cu memorie HiZQ 2.0 de 144 GB și o lățime de bandă de 4 TB/s. Următoarea etapă vine în 2027, cu Ascend 960, care va aduce o interconectare de 2,2 TB/s, 288 GB HBM HiZQ 2.0 și o viteză uriașă de 9,6 TB/s pentru memorie. Puterea de calcul aproape se dublează: 2 PFLOPS FP8 și 4 PFLOPS FP4.

Apogeul va fi atins în 2028 cu Ascend 970, ce va dubla din nou performanțele modelului anterior, consolidându-și poziția ca rival direct pentru liderii actuali ai industriei.

Cum această mișcare zguduie piața mondială de cipuri

Anunțul Huawei nu este doar o serie de lansări tehnice. Prin roadmap-ul Ascend, China transmite clar că nu mai vrea să depindă de tehnologiile occidentale și că își construiește propria infrastructură de AI, de la procesor până la memorie HBM.

Această ofensivă pune o presiune uriașă pe Nvidia și AMD, companiile care domină acum sectorul AI. Dacă Huawei reușește să aducă în producție la scară mare cipurile anunțate, lanțurile de aprovizionare globale ar putea fi reconfigurate. Țările și companiile care până acum erau blocate de restricțiile americane în achiziționarea de GPU-uri performante ar putea găsi în China o alternativă viabilă.

