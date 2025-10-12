De ce a interzis China NVIDIA și cum această mișcare zguduie piața mondială de cipuri

Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 17:22
1328 citiri
De ce a interzis China NVIDIA și cum această mișcare zguduie piața mondială de cipuri
FOTO Unsplash

Huawei a anunțat, în cadrul evenimentului Connect 2025, un plan de dezvoltare agresiv pentru propria gamă de procesoare AI Ascend, ce se întinde până în 2028. Prin aceste lansări, gigantul chinez își consolidează strategia de independență tehnologică, după disputele cu SUA.

Primul cip din serie, Ascend 950PR, va apărea în primul trimestru din 2026 și va fi primul procesor Huawei dotat cu memorie HBM proiectată local, HiBL 1.0. Specificațiile sunt impresionante: 128 GB memorie, 1,6 TB/s lățime de bandă și performanțe de până la 1 PFLOP în FP8 și 2 PFLOPS în FP4. Este destinat sarcinilor de inferență și promite să fie o alternativă reală la soluțiile Nvidia și AMD.

În trimestrul 4 din 2026, va fi lansat Ascend 950DT, optimizat pentru antrenarea modelelor AI, echipat cu memorie HiZQ 2.0 de 144 GB și o lățime de bandă de 4 TB/s. Următoarea etapă vine în 2027, cu Ascend 960, care va aduce o interconectare de 2,2 TB/s, 288 GB HBM HiZQ 2.0 și o viteză uriașă de 9,6 TB/s pentru memorie. Puterea de calcul aproape se dublează: 2 PFLOPS FP8 și 4 PFLOPS FP4.

Apogeul va fi atins în 2028 cu Ascend 970, ce va dubla din nou performanțele modelului anterior, consolidându-și poziția ca rival direct pentru liderii actuali ai industriei.

Cum această mișcare zguduie piața mondială de cipuri

Anunțul Huawei nu este doar o serie de lansări tehnice. Prin roadmap-ul Ascend, China transmite clar că nu mai vrea să depindă de tehnologiile occidentale și că își construiește propria infrastructură de AI, de la procesor până la memorie HBM.

Această ofensivă pune o presiune uriașă pe Nvidia și AMD, companiile care domină acum sectorul AI. Dacă Huawei reușește să aducă în producție la scară mare cipurile anunțate, lanțurile de aprovizionare globale ar putea fi reconfigurate. Țările și companiile care până acum erau blocate de restricțiile americane în achiziționarea de GPU-uri performante ar putea găsi în China o alternativă viabilă.

...citeste mai departe despre "De ce a interzis China NVIDIA și cum această mișcare zguduie piața mondială de cipuri" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe...
#tehnologie, #China, #Nvidia , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă