Chinezii și-au făcut AI „Made in China”, la propriu. Suma incredibil de mică pe care au folosit-o pentru antrenarea unui model rival cu giganții americani

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 16:07
464 citiri
FOTO Rețeaua X

Compania chineză DeepSeek a dezvăluit cât a costat antrenarea modelului său R1 – doar 294.000 de dolari. Suma, confirmată într-un interviu pentru revista Nature, este infimă comparativ cu declarațiile liderilor americani din domeniu, care vorbeau despre investiții de sute de milioane.

Modelul R1 a fost pregătit pe un cluster de 512 cipuri Nvidia H800, timp de 80 de ore, după o etapă inițială în care s-au folosit și GPU-uri A100. Prin comparație, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, spunea încă din 2023 că antrenarea modelelor fundamentale a costat „mult peste” 100 de milioane de dolari. Diferența uriașă ridică semne de întrebare despre cum vor arăta bătăliile viitoare pe piața AI.

Un AI ieftin, dar controversat

DeepSeek a atras atenția încă din ianuarie, când lansarea sa a speriat investitorii de pe bursele tech, îngrijorați că modelele low-cost ar putea destabiliza dominația companiilor americane și chiar poziția Nvidia. Însă succesul chinezilor vine și cu suspiciuni: oficiali din SUA au acuzat compania că a „distilat” tehnologii existente, folosind inclusiv sisteme OpenAI pentru a-și antrena modelele.

„Distilarea” înseamnă, în termeni simpli, ca un AI să fie instruit cu ajutorul altui AI mai avansat, un fel de a „fura meserie”. DeepSeek a recunoscut că a folosit versiunea open-source Llama, dezvoltată de Meta, și că unele date de antrenament au inclus răspunsuri generate de OpenAI. Totuși, compania insistă că acest lucru a fost întâmplător.

#tehnologie, #China, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

