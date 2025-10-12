Centrele de date pentru AI, o povară pentru americani: Pompieri suprasolicitați și milioane pierdute în taxe

Creșterea explozivă a infrastructurii dedicate inteligenței artificiale în SUA nu aduce doar locuri de muncă și investiții, ci și probleme sociale și financiare neașteptate. În Ohio, comunități întregi se plâng că marile companii tech consumă resurse locale fără să contribuie proporțional la întreținerea lor.

Amazon, incendii și urgențe pe banii contribuabililor

În Jerome Township, două centre de date Amazon au generat 84 de apeluri de urgență în doar patru ani, o medie de două intervenții pe lună, la care se adaugă inspecțiile de siguranță. Cel mai grav incident a avut loc în aprilie: un incendiu uriaș, cu pagube de peste 50 de milioane de dolari, a ținut pompierii și echipele de intervenție în alertă mai bine de 24 de ore.

Problema majoră este că toate aceste costuri cad pe umerii contribuabililor. Amazon beneficiază de scutiri de taxe pe proprietate timp de zece ani pentru fiecare centru, ceea ce înseamnă că localnicii plătesc indirect pentru resursele mobilizate. „De fiecare dată când suntem chemați, resursele noastre sunt puse la încercare”, spune șeful pompierilor din Jerome Township, Douglas Stewart.

Ohio găzduiește sau are în plan 179 de centre de date, dintre care 56 aparțin Amazon. În suburbia Hilliard, cu 37.000 de locuitori, trei campusuri cu până la cinci centre fiecare au redirecționat deja circa 2 milioane de dolari din taxe, diminuând bugetul pentru servicii de urgență, potrivit șefului pompierilor David Baird.

Extinderea masivă nu se oprește aici. Doar în 2024, în Statele Unite au fost construite 137 de centre de date hyperscale (peste 10.000 mp fiecare). Cererea este alimentată de cursa globală pentru dominația în AI, însă odată cu avantajele economice apar și probleme tot mai greu de ignorat: consum uriaș de energie, impact asupra mediului, riscuri de incendiu și o povară financiară suplimentară pentru comunități.

