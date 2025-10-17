De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială

Giganți precum Amazon, Microsoft sau OVH cumpără și transformă foste centrale electrice pe cărbune și gaz în centre de date pentru inteligență artificială, profitând de avantajele oferite de aceste locații precum conexiuni directe la rețeaua electrică, acces la apă pentru răcire și spațiu generos pentru servere.

Potrivit datelor organizației Beyond Fossil Fuels, Uniunea Europeană și Marea Britanie aveau, în ultimul deceniu, 153 de centrale pe cărbune și lignit încă active. Majoritatea vor fi închise până în 2038, însă multe nu vor fi demolate, ci reconvertite în huburi digitale.

Marile companii energetice, precum Engie, RWE, Enel și EDF, au început deja procesul de transformare. Engie a identificat 40 de foste centrale la nivel global, dintre care o parte vor fi reprofilate pentru uz digital. Un exemplu notabil este centrala Hazelwood din Australia, închisă din 2017 și aflată acum în plin proces de conversie, scrie Playtech.

Pentru companiile de utilități, această mutare oferă o cale de a recupera investițiile din tranziția energetică. În loc să piardă bani prin dezafectarea centralelor, ele pot semna contracte pe termen lung de furnizare de energie către operatorii de centre de date.

Giganții tech transformă industria energetică

Pe fondul creșterii explozive a cererii de energie pentru antrenarea modelelor AI, companii precum Amazon și Microsoft caută soluții sustenabile pentru infrastructura digitală. Modelele moderne de AI necesită cantități uriașe de energie, echivalente cu consumul a zeci de mii de locuințe.

„Există toate piesele care se potrivesc perfect, infrastructura de apă, rețelele de electricitate, sistemele de recuperare a căldurii,” afirmă Bobby Hollis, vicepreședinte Microsoft pentru energie.

Amazon confirmă, prin Lindsay McQuade, că speră ca autoritățile europene să accelereze aprobările pentru reconversia acestor proiecte, tocmai datorită infrastructurii existente și a impactului redus asupra mediului.

Parteneriatele nu se limitează la închirierea de spații, ci multe dintre ele devin colaborări integrate între companii energetice și giganți tehnologici. Furnizorii de utilități pot construi și opera direct centrele de date, oferind energie curată și servicii de mentenanță, în timp ce firmele tech sunt dispuse să plătească prime de până la 20 de euro/MWh pentru electricitate cu emisii scăzute, potrivit lui Gregory LeBourg, director de programe de mediu la OVH.

