Caseta audio se reinventează. Chinezii testează stocarea pe ADN, care poate avea ”aduna” până la șapte miliarde de melodii

Caseta audio, cândva simbol al muzicii anilor ’80, ar putea reveni spectaculos, de data aceasta ca suport pentru era digitală. O echipă de cercetători din Shenzhen, China, a dezvoltat o bandă care folosește molecula de ADN pentru stocarea datelor.

Potrivit studiului publicat în Science Advances, o bandă de 100 de metri ar putea stoca până la 36 de petabytes de informații, echivalentul a circa șapte miliarde de melodii. Capacitatea vine din densitatea extraordinară a ADN-ului: un singur gram ar putea conține teoretic peste 450 de exabytes, adică cât memoria a 1,8 miliarde de smartphone-uri moderne, scrie The Times.

Cum funcționează banda ADN

Noua tehnologie împarte panglica de poliester-nailon în sute de mii de micro-partiții, fiecare etichetată cu un cod de bare. Datele sunt scrise folosind cele patru baze ale ADN-ului (A, G, C, T), apoi protejate cu un înveliș special. Spre deosebire de încercările anterioare, sistemul permite citirea, ștergerea și rescrierea informațiilor, la fel ca pe un hard disk.

Un aparat de tip „casetofon” specializat produce lanțurile de ADN, le plasează pe bandă și le decodează ulterior înapoi în date digitale. Într-o demonstrație, cercetătorii au reușit să fragmenteze imagini, să le inscripționeze pe bandă și să le reasambleze fidel.

Avantajul ADN-ului este că poate fi păstrat secole întregi în condiții uscate, fără consum energetic, reducând uriașa amprentă de carbon a centrelor de date actuale. Totuși, costurile de sinteză și limitările tehnice fac ca tehnologia să fie, deocamdată, impracticabilă la scară industrială.

