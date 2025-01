A apărut invenția care îți șterge datele de pe internet atunci când mori. Cum funcționează și de ce costă aproape cât o mașină second-hand

Unul dintre cele mai inedite produse dezvăluite la CES 2025 este Case of Death, o combinație neașteptată de tehnologie, umor negru și protecție digitală. Creat de compania Zugu, cunoscută pentru huse și carcase premium, acest dispozitiv este conceput ca un „dead man’s switch” pentru viața ta digitală, activând o serie de măsuri predefinite în cazul decesului utilizatorului.

Cum funcționează Case of Death?

Case of Death vine sub forma unui pachet complet, care include un iPad Pro de 11 inchi, o husă specială, un inel inteligent și o aplicație dedicată. Ideea centrală este simplă: dacă utilizatorul decedează, inelul inteligent detectează acest lucru prin monitorizarea bătăilor inimii, temperaturii corpului și saturației de oxigen. Semnalul este apoi transmis aplicației, care activează automat „Protecțiile în caz de Moarte”, setate anterior de utilizator.

Pentru a preveni activările accidentale, Zugu a integrat măsuri inteligente. Spre exemplu, sistemul recunoaște atunci când inelul este scos pentru încărcare, astfel încât dispozitivul nu se va declanșa inutil.

Opțiuni personalizate pentru „viața digitală post-mortem”

Pe lângă ștergerea completă a datelor de pe iPad (opțiunea „Nuke My iPad”), utilizatorii pot alege și alte funcții creative, cum ar fi:

Destroy My Browser: Elimină browser-ul și istoricul acestuia.

Rickroll My Loved Ones: Rulează în mod continuu videoclipul lui Rick Astley pe iPad, adăugând o notă de umor macabru.

Tweet My Followers: Trimite un mesaj final pe rețelele sociale, mesajul standard fiind: „Mă mut offline permanent, prieteni. Literalmente. Nu uitați să dați like și subscribe necrologului meu. #LastPost #NoFilter #NoHeartBeat #RIPme”.

Cu un preț de 1500 de dolari, Case of Death nu este pentru oricine. Însă pachetul include un iPad Pro și tehnologie de monitorizare avansată, ceea ce justifică costul. Zugu abordează prezentarea produsului cu un ton glumeț, inclusiv în manualul oficial, unde primul pas din proces este simplu: „You die (sorry for your loss)”.

