O cască futuristă cu ultrasunete ar putea trata Parkinsonul și depresia fără operație. Cum funcționează dispozitivul

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 19:53
243 citiri
O cască futuristă cu ultrasunete ar putea trata Parkinsonul și depresia fără operație. Cum funcționează dispozitivul
FOTO Unsplash

O cască care trimite ultrasunete direct în adâncul creierului promite să schimbe tratamentul bolilor neurologice. Dispozitivul, dezvoltat de o echipă internațională de cercetători, reușește să moduleze regiuni greu accesibile până acum fără a fi nevoie de operație. Rezultatele, publicate în revista Nature Communications, deschid o nouă eră pentru terapiile non-invazive dedicate unor afecțiuni precum Parkinson sau depresia.

Cum funcționează dispozitivul

Structuri cerebrale precum ganglionii bazali sau talamusul au fost dintotdeauna o provocare pentru medici, din cauza poziției lor adânci. Noua cască folosește 256 de emițătoare cu ultrasunete care trimit fascicule extrem de precise – de până la o mie de ori mai exacte decât tehnologiile actuale. Astfel, pot fi vizate regiuni de 30 de ori mai mici decât înainte, oferind un control fără precedent asupra creierului, scrie Playtech.

Un avantaj major este compatibilitatea cu imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI). Acest lucru permite monitorizarea în timp real a modului în care reacționează creierul la stimulare. Potrivit fizicianului Eleanor Martin, de la University College London, sistemul a fost conceput special pentru a fi folosit simultan cu fMRI, deschizând drumul către terapii personalizate și ajustări automate în funcție de răspunsul pacientului.

Într-un prim test, șapte voluntari au fost supuși stimulării unei zone din talamus care procesează informații vizuale. Scanările au arătat că activitatea cortexului vizual a crescut, efectul persistând chiar și 40 de minute după oprirea ultrasunetelor. Interesant este că participanții nu au raportat senzații vizuale, ceea ce arată că dispozitivul influențează circuitele neuronale profunde fără a provoca disconfort.

În prezent, pentru afecțiuni precum Parkinson sau tremorul esențial se folosește stimularea cerebrală profundă, o procedură invazivă ce presupune implantarea de electrozi. Casca cu ultrasunete ar putea oferi o soluție sigură, reversibilă și repetabilă, reducând riscurile chirurgicale.

Autorul principal al studiului, inginerul biomedical Bradley Treeby, spune că tehnologia marchează o schimbare de paradigmă: pentru prima dată, oamenii de știință pot explora non-invaziv relațiile cauzale din circuitele profunde ale creierului.

...citeste mai departe despre "O cască futuristă cu ultrasunete ar putea trata Parkinsonul și depresia fără operație. Cum funcționează dispozitivul" pe Ziare.com

Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Compania chineză AheadForm a atras atenția lumii tehnologice după ce a prezentat Origin M1, un prototip de față robotică extrem de realistă, capabilă să reproducă expresii umane cu o...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #stiinta, #descoperire , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă