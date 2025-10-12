Camera de bord cu inteligență artificială care reduce accidentele cu 40% a ajuns și în România. Cum funcționează și ce efecte are în trafic

O tehnologie testată deja pe mii de vehicule din Marea Britanie începe să fie implementată și la noi: camere de bord cu inteligență artificială capabile să prevină accidente și să salveze vieți. Sistemul, promovat de compania românească Antelematics, transformă o simplă cameră într-un „copilot digital” care vede și reacționează mai repede decât un șofer.

Dispozitivul analizează în timp real traficul, marcajele, indicatoarele, pietonii și celelalte vehicule. Dacă detectează un pericol, trimite instant o alertă în mașină, cu până la o secundă mai devreme decât ar reacționa instinctiv șoferul. Iar o secundă poate însemna diferența dintre o frână reușită și un accident.

Cum funcționează și ce efecte are în trafic

Camerele inteligente nu monitorizează doar exteriorul, ci și comportamentul șoferului. Dacă acesta cască des, clipește excesiv sau închide ochii câteva secunde, sistemul detectează semne de oboseală și declanșează alarme.

În Marea Britanie, peste 7.000 de camioane și autobuze dotate cu astfel de kituri au raportat rezultate clare: accidentele au scăzut cu 40%, iar șoferii au devenit mai atenți la drum. Mai mult, angajatorii primesc în timp real notificări despre pericole, ceea ce ajută la corectarea comportamentelor riscante.

În unele cazuri, asigurările auto s-au redus considerabil pentru vehiculele echipate cu sisteme AI. Specialiștii cred că, pe viitor, dotările de siguranță vor conta decisiv la calcularea primei de asigurare, scrie ProMotor.

Prețul unei camere inteligente începe de la 1.500–1.900 lei, iar un kit complet de monitorizare 360 poate ajunge la 6.000–12.000 lei. Deocamdată, sunt preferate pentru camioane, autobuze și utilaje, dar pot fi montate și pe mașini mici sau de serviciu.

