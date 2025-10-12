Dacă te-ai speriat de volumul unei reclame de pe Netflix sau de faptul că YouTube a bubuit brusc mai tare decât piesa, statul California are o veste bună. O nouă lege, semnată de guvernatorul Gavin Newsom, îi va forța pe giganții din streaming să „dea mai încet volumul” reclamelor începând cu iulie 2026.

Scopul e simplu: să scape utilizatorii de bombardamentul sonor care a devenit o sursă constantă de frustrare. Legea, cunoscută drept Senate Bill 576, extinde regulile din CALM Act, adoptată în 2010 pentru televiziuni, și către platformele online precum Netflix, YouTube, Hulu sau Prime Video.

Reclamele zgomotoase, interzise în era digitală

Inițiativa a pornit dintr-o poveste reală: senatorul Tom Umberg a recunoscut că ideea legii i-a venit după ce un coleg s-a plâns că reclamele de pe platformele de streaming îi trezeau copilul abia adormit. „Am vrut să îi ajut pe toți părinții extenuați care au trecut prin aceeași scenă, liniște deplină, apoi… BOOM!”, a spus Umberg.

Astfel, toate serviciile de streaming vor trebui să calibreze automat volumul reclamelor, astfel încât acestea să nu depășească nivelul sonor al conținutului urmărit. Cu alte cuvinte, dacă vezi un film, un serial sau un clip la un anumit volum, nicio reclamă nu va mai avea voie să „țipe” peste el.

Deși se aplică doar în California, specialiștii cred că legea va avea impact global. „Când Hollywood și Silicon Valley stabilesc o regulă tehnică, restul lumii tinde să o urmeze”, afirmă un analist citat de The Verge. Platformele vor prefera, probabil, să implementeze aceleași standarde peste tot, decât să gestioneze volume diferite pentru fiecare regiune.

...citeste mai departe despre "Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor" pe Ziare.com

Ads