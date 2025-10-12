Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA

Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
California lovește din nou giganții tech. O lege recent adoptată obligă browserele precum Chrome, Safari sau Firefox să limiteze drastic modul în care site-urile și terții pot colecta datele utilizatorilor. Cu alte cuvinte, niciun pixel, cookie sau script de tracking nu va mai putea funcționa fără acordul explicit al celui urmărit.

Cum se schimbă navigarea online

Noua legislație cere ca orice formă de tracking cross-site, adică urmărirea utilizatorului de pe un site pe altul, să fie blocată automat până la un consimțământ clar și transparent. Browserele vor trebui să ofere o interfață vizibilă pentru controlul permisiunilor de confidențialitate, astfel încât fiecare utilizator să știe exact ce se colectează și de ce.

Rezultatul oferă mai puține reclame personalizate, mai mult control asupra datelor și o experiență online mai curată. În același timp, companiile care și-au bazat profitul pe publicitate targetată se pregătesc pentru o lovitură financiară serioasă.

Deși legea se aplică doar în California, impactul ei va depăși rapid granițele statului. Marile companii tech preferă să mențină reguli unitare la nivel global, pentru a evita fragmentarea produselor, ceea ce înseamnă că schimbările ar putea fi aplicate și utilizatorilor din Europa sau Asia.

