Atenție la „cadourile” de pe YouTube și Google: o nouă escrocherie fură bani și parole

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 23:01
348 citiri
Atenție la „cadourile” de pe YouTube și Google: o nouă escrocherie fură bani și parole
FOTO Pexels

După ce au inundat Facebook cu reclame false, hackerii trec acum la un nou nivel. Potrivit experților Bitdefender, o campanie globală de înșelătorii informatice se extinde rapid pe YouTube și Google Ads, promițând acces gratuit la versiunea premium a platformei TradingView, dar livrând în schimb programe periculoase care fură date și bani din conturile utilizatorilor.

Atacatorii se folosesc de conturi verificate deturnate, aparținând unor companii sau creatori reali, pe care le transformă în canale false ce imită perfect identitatea TradingView. Pentru a părea credibili, ei păstrează bifa albastră și investesc în reclame plătite care promovează videoclipuri nelistate, conținut invizibil în căutările obișnuite, dar afișat direct în feed-ul utilizatorilor.

O capcană digitală care arată perfect

Un singur videoclip promovat în acest mod a strâns peste 180.000 de vizualizări în doar câteva zile. În descriere, victimele erau invitate să descarce o aplicație „gratuită”, care în realitate instala un malware capabil să fure fonduri din portofele de criptomonede și conturi bancare, să intercepteze codurile de autentificare și parolele salvate, să înregistreze tot ce tastează utilizatorul, să activeze camera și microfonul fără permisiune, și chiar să își șteargă urmele automat după ce atacul reușește.

Specialiștii Bitdefender spun că au identificat peste 500 de domenii implicate, iar atacurile nu mai vizează doar Android, ci și macOS și Windows, semn că operațiunea este coordonată la nivel global.

...citeste mai departe despre "Atenție la „cadourile” de pe YouTube și Google: o nouă escrocherie fură bani și parole" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
Asistentul inteligent Gemini al Google este în centrul unui scandal de securitate după ce cercetătorii au descoperit o metodă prin care modelul poate fi manipulat fără ca utilizatorul să...
#tehnologie, #Google, #YouTube, #criptomonede , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă