Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:01
257 citiri
Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online
FOTO Pixabay

Fraudele financiare digitale au devenit un fenomen de miliarde de euro în Europa, iar Comisia Europeană a decis să deschidă un nou front împotriva acestora. În baza Legii Serviciilor Digitale (DSA), Bruxelles-ul a trimis cereri oficiale de informații către Apple, Google, Microsoft și Booking, solicitând detalii clare despre cum previn escrocheriile pe platformele lor.

De la aplicații-fantomă care imită bănci sau servicii de investiții, până la listări false pe platformele de rezervări și reclame care promit „randamente garantate”, autoritățile europene vor să știe cât de solide sunt filtrele și mecanismele de verificare. În paralel, Meta — prin Facebook, Instagram și WhatsApp, rămâne sub monitorizare strictă pentru modul în care gestionează conținutul și reclamele suspecte.

Ce riscă giganții digitali dacă nu conving Bruxelles-ul

DSA obligă platformele foarte mari să facă evaluări de risc anuale, să verifice comercianții din marketplace-uri și să răspundă rapid la ordinele autorităților. În practică, Comisia vrea să vadă dacă firmele pot bloca aplicațiile-momeală și reclamele toxice înainte ca acestea să ajungă la utilizatori. Dacă răspunsurile primite sunt incomplete sau nesatisfăcătoare, companiile vizate se pot trezi cu investigații formale și amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală.

Pentru utilizatori, schimbările nu vor fi vizibile imediat, dar presiunea de reglementare ar putea duce la filtre mai stricte, avertismente mai clare și mai multă siguranță în mediul digital.

...citeste mai departe despre "Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online" pe Ziare.com

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Apple lucrează deja la iPhone 17e, următorul său model de buget, care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului 2026, potrivit primelor informații apărute în presa internațională....
#tehnologie, #Bruxelles, #apple, #Google , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă