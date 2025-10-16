Black Friday 2025: Românii se pregătesc de un record al vânzărilor, dar valoarea comenzilor scade drastic

Black Friday 2025 se anunță cel mai aglomerat eveniment de shopping din istoria României, însă și unul al contrastelor. Deși numărul comenzilor va atinge un nivel record, valoarea medie a coșului de cumpărături va fi mai mică decât anul trecut, între 400 și 500 de lei, potrivit unei analize realizate de Frames, citată de Agerpres.

Analiștii explică faptul că interesul pentru reduceri este tot mai mare, însă puterea de cumpărare a românilor s-a diminuat semnificativ din cauza inflației, estimată la 10%, de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Veniturile stagnante, prețurile crescute și lipsa perspectivelor de redresare economică îi fac pe consumatori mai atenți, mai prudenți și mai orientați spre oferte reale.

Ce vor românii să cumpere de Black Friday 2025

Ajuns la cea de-a 15-a ediție în România, Black Friday rămâne evenimentul de cumpărături preferat al românilor, dar prioritățile s-au schimbat. Dacă în trecut televizoarele, telefoanele și electrocasnicele dominau topul achizițiilor, în 2025 interesul se mută către îmbrăcăminte, încălțăminte, parfumuri și cosmetice.

„Oamenii vor încerca să cumpere de Black Friday ceea ce nu își mai permit în mod normal. Accentul va fi pe haine, încălțăminte și produse de iarnă, unde reducerile sunt cele mai vizibile”, explică specialiștii Frames.

Deși valoarea comenzilor individuale scade, volumul total al vânzărilor va rămâne uriaș, datorită migrației accelerate către comerțul online. Analiștii estimează că peste 70% din achiziții vor fi făcute direct de pe telefoane mobile, marcând un record absolut pentru retailul digital românesc.

Magazinele investesc masiv în aplicații, campanii de remarketing și comparatoare de prețuri, pentru a atrage cumpărători tot mai informați. În 2025, se așteaptă ca audiența site-urilor de e-commerce să atingă cel mai mare nivel din istoria Black Friday.

Raportul Frames subliniază că scăderea puterii de cumpărare a devenit principalul factor care influențează comportamentul de consum. Pe o piață de 11,7 miliarde de euro, România ocupă locul 3 în Europa Centrală și de Est la comerțul online, potrivit Raportului European Ecommerce 2025.

