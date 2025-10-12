Bill Gates vrea să renunțe la toată averea pe care a strâns-o. Care sunt planurile cu averea impresionantă

Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:11
Bill Gates vrea să renunțe la toată averea pe care a strâns-o. Care sunt planurile cu averea impresionantă
Bill Gates FOTO Hepta

Bill Gates își schimbă radical planurile de viitor și promite că, în următoarele două decenii, va renunța la aproape întreaga sa avere. Fondatorul Microsoft a anunțat că Fundația Bill & Melinda Gates va fi închisă până la finalul anului 2045, după ce va distribui aproximativ 200 de miliarde de dolari către cauze globale majore.

Cu o avere estimată la 168 de miliarde de dolari, Gates spune că nu vrea să fie amintit drept „un om care a murit bogat”, ci ca cineva care a încercat să rezolve problemele urgente ale lumii: de la mortalitatea infantilă și maternală până la eradicarea poliomielitei și a malariei. Bugetul anual al fundației va crește la 9 miliarde de dolari, susținând sănătatea, educația, agricultura și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Filantropia, moștenirea lăsată de Bill Gates

Inspirat de părinții săi, de Warren Buffett și de scrierile lui Andrew Carnegie, Bill Gates consideră că averea este o responsabilitate temporară, nu un scop în sine. Prietenia cu Warren Buffett a dat naștere și inițiativei Giving Pledge, prin care sute de miliardari s-au angajat să doneze cea mai mare parte a averilor lor.

De la lansarea sa în anul 2000, Fundația Gates a cheltuit deja peste 100 de miliarde de dolari în programe globale. Totuși, Gates atrage atenția că filantropia nu poate suplini lipsa de implicare a guvernelor și cere statelor să continue să sprijine comunitățile vulnerabile.

