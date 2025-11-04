Un noul smartphone la preț accesibil ar putea veni cu o baterie uriașă de 9.000 mAh. Record pentru telefoanele obișnuite

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 19:28
FOTO Xiaomi

Xiaomi pregătește o adevărată demonstrație de forță în segmentul mid-range. Următorul Redmi Turbo 5 ar putea fi primul smartphone din lume cu un acumulator de 9.000 mAh, o capacitate nemaiîntâlnită până acum pe un telefon de dimensiuni standard. Informația vine de la Digital Chat Station, care a publicat primele detalii despre noul model.

Autonomie uriașă și încărcare la 100W

Bateria folosește o structură cu o singură celulă bazată pe tehnologie siliciu-carbon, un tip de acumulator care oferă o densitate energetică mult mai mare decât celulele litiu-ion tradiționale. Pe lângă autonomie, impresionează și viteza: Turbo 5 ar suporta încărcare rapidă de 100W prin port USB-C, o combinație rară până acum, întrucât producătorii erau nevoiți să aleagă între capacitate mare și timp redus de încărcare.

Totuși, sursele din industrie susțin că versiunea europeană a telefonului ar putea primi o baterie mai „modestă”, de 7.500 mAh, pentru a respecta normele de greutate și siguranță impuse pe piața UE.

Xiaomi testează cel puțin două variante ale dispozitivului: Redmi Turbo 5 cu cip MediaTek Dimensity 8500 (fabricat pe 4 nm), capabil să depășească 2 milioane de puncte în testele AnTuTu, și o versiune Turbo 5 Pro, echipată fie cu Dimensity 9500e, fie cu Snapdragon 8 Gen 5 de la Qualcomm.

Tehnologia folosită pentru noul Turbo 5 nu este doar o inovație punctuală, ci este începutul unei noi generații de acumulatori chinezești. Tot mai mulți producători, printre care OnePlus, Vivo, OPPO și Xiaomi, adoptă baterii pe bază de siliciu-carbon, care oferă mai multă energie fără a crește dimensiunea sau greutatea dispozitivelor. Unele modele aflate acum în testare internă ar putea ajunge chiar la 10.000 mAh.

