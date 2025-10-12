Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE

Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 07:25
720 citiri
Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE
Aeroport FOTO Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sâmbătă o atenționare pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacurile cibernetice care au paralizat parțial activitatea mai multor aeroporturi din Europa.

Heathrow, Berlin și Bruxelles, printre cele afectate

În noaptea de 19 spre 20 septembrie, sistemele de check-in și îmbarcare de pe aeroporturile Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles) au fost vizate de hackeri, provocând întârzieri majore și anulări de zboruri.

MAE recomandă românilor să își verifice cu atenție situația zborurilor înainte de a se prezenta la aeroport și să ajungă cu timp suplimentar pentru formalitățile de călătorie.

Pentru cei care se confruntă cu situații de urgență, instituția pune la dispoziție numere de permanență:

Consulatul General al României la Londra: +077 387 16 335

Ambasada României în Germania: +49 160 157 9938

Ambasada României în Belgia: +32 (0) 497 428 663

...citeste mai departe despre "Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe...
#tehnologie, #atac cibernetic, #MAE , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă