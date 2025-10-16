Avertisment DNSC: escrocii folosesc numele Interpol, ANAF și Poliția Română pentru a fura date personale

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de fraudă online care devine tot mai răspândită în România. Infractorii cibernetici au început să folosească abuziv imaginea unor instituții oficiale precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a câștiga încrederea victimelor și a le convinge să ofere informații personale sau financiare.

Scenariul acestor atacuri este întotdeauna același. Escrocii trimit mesaje prin e-mail, SMS sau chiar rețele sociale, în care susțin că persoana vizată este cercetată pentru infracțiuni grave, precum pedofilie, pornografie online sau activități ilegale, și că trebuie să reacționeze rapid pentru a evita „consecințe legale”. Victimei i se oferă un termen limită, de regulă 48 de ore, pentru a trimite datele cerute sau pentru a da click pe un link către un așa-zis formular oficial.

Mesaje care par „oficiale”

Potrivit DNSC, aceste mesaje sunt extrem de bine realizate vizual, imitând siglele, anteturile și limbajul instituțiilor reale. Adresele de e-mail ale expeditorilor par credibile la prima vedere, însă în realitate sunt false sau ascund aliasuri care maschează identitatea reală a atacatorilor.

După ce creează panică și presiune psihologică, escrocii cer date de autentificare, informații bancare sau copii ale actelor personale, iar în unele cazuri trimit atașamente infectate sau linkuri către site-uri clonă unde victimele își introduc singure informațiile sensibile.

În alte cazuri, atacatorii promit rezolvarea rapidă a unor „probleme administrative” sau chiar compensații financiare, pentru a determina utilizatorul să acționeze fără verificări suplimentare.

