Atacurile hackerilor vizează utilizatorii prin reclame Google false. Cum funcționează totul

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 18:55
93 citiri
Atacurile hackerilor vizează utilizatorii prin reclame Google false. Cum funcționează totul
FOTO Google

O campanie de atacuri informatice vizează utilizatorii de macOS prin reclame Google Ads care redirecționează către site-uri false ce imită platforme populare precum Homebrew sau TradingView.

Metoda, denumită „ClickFix”, afișează adrese legitime în reclame (ex. brew.sh), dar redirecționează către domenii falsificate (brewe[.]sh), unde utilizatorii sunt îndemnați să ruleze comenzi în Terminal pentru „actualizări” sau „verificări de securitate”.

Aceste comenzi descarcă fișierul „install.sh”, care ocolește protecțiile macOS precum Gatekeeper, detectează mediile virtuale și instalează malware-ul AMOS (Atomic macOS Stealer) sau Odyssey Stealer. Odată activ, codul colectează date din Keychain, cookie-uri, portofele crypto, informații hardware și fișiere personale, transmițându-le către servere externe de comandă și control.

Atacurile vizează în special dezvoltatorii, însă și utilizatorii pot fi afectați, întrucât site-urile clonate sunt aproape identice cu cele originale și au certificate SSL valide. Specialiștii recomandă descărcarea aplicațiilor doar de pe site-urile oficiale, evitarea linkurilor sponsorizate și menținerea actualizată a sistemului și soluțiilor antivirus.

...citeste mai departe despre "Atacurile hackerilor vizează utilizatorii prin reclame Google false. Cum funcționează totul" pe Ziare.com

Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
Dacă ai un telefon cu o versiune mai veche de Android, e posibil ca Android Auto să nu mai funcționeze în mașina ta începând din această lună. Google a actualizat cerințele minime de...
Google schimbă regulile jocului în securitatea Android. Ce funcție introduce compania pentru prevenirea escrocheriilor online și recuperarea conturilor
Google schimbă regulile jocului în securitatea Android. Ce funcție introduce compania pentru prevenirea escrocheriilor online și recuperarea conturilor
După ce a introdus funcții antifurt pentru telefoanele Pixel, Google extinde acum „arsenalul” de securitate la tot ecosistemul Android. Noua serie de instrumente vizează protejarea...
#tehnologie, #hackeri, #Google , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0831 RON

-0.0001

1 USD = 4.3835 RON

0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
  4. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  5. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  6. Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic
  7. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  8. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  9. Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului
  10. Black Friday 2025: Românii se pregătesc de un record al vânzărilor, dar valoarea comenzilor scade drastic