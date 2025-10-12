Un atac cibernetic masiv lasă Japonia fără bere: producătorul Asahi, proprietarul Ursus, blochează fabricile

Berea și ceaiurile Asahi dispar de pe rafturile marilor lanțuri de magazine, după ce cel mai mare producător de profil din țară a fost lovit de un atac cibernetic de proporții. Incidentul a paralizat sistemele de comenzi și livrare, forțând compania să oprească producția în cele mai multe fabrici locale încă de luni.

Retaileri precum 7-Eleven, FamilyMart și Lawson au emis avertismente către clienți privind lipsa stocurilor la produse emblematice, de la berea Super Dry până la gama de ceaiuri îmbuteliate Famimaru. FamilyMart a confirmat că Asahi a suspendat complet comenzile și transporturile, fără un termen clar pentru reluarea livrărilor, iar 7-Eleven și Lawson au transmis mesaje similare.

Asahi, gigant cu branduri globale, inclusiv Ursus

Asahi nu înseamnă doar berea japoneză, ci și o serie de branduri internaționale, printre care Peroni, Pilsner Urquell, Grolsch și Ursus. Compania a precizat că incidentul este limitat la operațiunile din Japonia și că business-ul european nu a fost afectat. În același timp, producătorul a subliniat că nu există dovezi privind scurgeri de date personale și că investighează cauza atacului.

Impactul este însă uriaș. Japonia reprezintă aproape jumătate din vânzările globale ale Asahi, iar blocajul actual ar putea perturba lanțul de aprovizionare și piața locală pe termen scurt.

