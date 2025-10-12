Haos pe aeroporturi după un atac cibernetic masiv. Compania vizată tocmai semnase un contract cu NATO

Însoțitoare de zbor FOTO Hepta

Zeci de mii de pasageri din Europa au fost prinși în mijlocul unui atac cibernetic care a paralizat sistemele de check-in și îmbarcare pe mai multe aeroporturi. Cele mai mari probleme au fost la Bruxelles, Londra și Berlin, unde sute de zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate. La Bruxelles, aproximativ 35.000 de pasageri au fost afectați, iar aeroportul a cerut companiilor aeriene să renunțe la jumătate din curse pentru a evita un colaps complet.

Ținta atacului a fost Collins Aerospace, companie americană care furnizează sistemul Muse – software-ul ce permite companiilor aeriene să folosească aceleași ghișee și porți de îmbarcare. Blocajul a dus la trecerea operațiunilor pe varianta manuală, ceea ce a provocat aglomerație și timpi de așteptare uriași. Singura companie aeriană care nu a fost afectată a fost British Airways, care folosește un sistem alternativ.

O lovitură în plin contract strategic

Incidentul este cu atât mai delicat cu cât Collins Aerospace, filială a gigantului RTX (fost Raytheon), tocmai anunțase semnarea unui contract cu Agenția NATO pentru Comunicații și Informații. Americanii urmează să furnizeze Alianței un software de planificare și management al războiului electronic, capabil să coordoneze bruiaje și senzori împotriva amenințărilor moderne.

Compania susține că atacul s-a limitat la zona de check-in și livrare bagaje și că a putut fi gestionat prin soluții manuale. Totuși, episodul ridică întrebări serioase despre securitatea cibernetică a unei firme care oferă, în același timp, consultanță militară și tehnologii de apărare avansată.

