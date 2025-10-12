Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise

Compania aeriană canadiană WestJet a confirmat că atacul informatic raportat în iunie este mult mai grav decât s-a anunțat inițial. Ancheta finalizată la mijlocul lui septembrie arată că o parte semnificativă din baza de date cu pasageri a fost expusă, inclusiv documente de călătorie și informații personale extrem de sensibile.

Printre datele compromise se numără nume complete, adrese, date de naștere, pașapoarte și alte acte de identitate, dar și detalii despre rezervări, cereri speciale sau plângeri depuse de clienți. Membrii programului de loialitate WestJet Rewards sunt și ei vizați, ID-uri de cont, solduri de puncte și informații legate de cardurile WestJet RBC Mastercard au ajuns în mâinile atacatorilor, scrie Playtech.

Cum răspunde compania

Deși WestJet precizează că numerele de card, codurile CVV și parolele nu au fost expuse, paguba rămâne uriașă. Pentru a limita impactul, compania oferă clienților afectați doi ani de abonament gratuit la un serviciu de monitorizare a identității și protecție împotriva furtului de date, dar înscrierea trebuie făcută până pe 30 noiembrie.

În paralel, operatorul colaborează cu autoritățile canadiene și americane, inclusiv FBI. Nu există încă o confirmare oficială privind atacatorii, dar momentul incidentului coincide cu valul de atacuri lansate de gruparea „Scattered Spider” asupra industriei aviatice.

Breșa afectează în special pasagerii canadieni, dar și pe cei americani, având în vedere rutele transfrontaliere operate de WestJet. Situația arată cât de vulnerabil este sectorul aviatic în fața amenințărilor cibernetice și subliniază presiunea uriașă asupra companiilor de a investi mai mult în securitatea digitală.

WestJet avertizează că numărul clienților afectați ar putea crește pe măsură ce investigația avansează și recomandă monitorizarea atentă a conturilor și raportarea oricărei activități suspecte.

