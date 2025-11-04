WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 19:56
47 citiri
WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon
FOTO Unsplash

WhatsApp a făcut pasul pe care milioane de utilizatori îl așteptau de ani buni: aplicația este acum disponibilă în versiune completă pentru Apple Watch, permițând trimiterea și primirea de mesaje, apeluri și reacții, direct de la încheietură. Este una dintre cele mai mari actualizări din istoria platformei de mesagerie.

Noua aplicație aduce pe ceas funcționalități care până acum necesitau obligatoriu un iPhone conectat. Utilizatorii pot citi integral mesajele (inclusiv cele lungi), pot trimite mesaje vocale, răspunde prin reacții emoji și chiar gestiona apelurile primite direct de pe ecranul ceasului.

Interfața a fost redesenată special pentru dimensiunile reduse ale Apple Watch, cu imagini, stickere și conversații redate clar, dar fără a încărca vizual ecranul. Aplicația oferă și acces la o parte din istoricul recent al conversațiilor, o premieră pentru platforma de pe watchOS.

Meta garantează că toate mesajele și apelurile rămân criptate end-to-end, la același nivel de securitate ca pe iPhone sau Android.

Pentru a folosi noua versiune, este necesar un Apple Watch Series 4 sau mai nou, actualizat la watchOS 10. Lansarea este treptată, iar Meta promite noi funcții în actualizările următoare, inclusiv integrare mai inteligentă cu Siri și AI-ul WhatsApp, care va permite redactarea de răspunsuri automate sau generarea de mesaje personalizate prin comandă vocală.

...citeste mai departe despre "WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon" pe Ziare.com

WhatsApp trece la tehnologia „passkey”: adio parole complicate pentru arhiva de mesaje
WhatsApp trece la tehnologia „passkey”: adio parole complicate pentru arhiva de mesaje
WhatsApp face încă un pas important spre o securitate mai simplă și mai sigură. După introducerea criptării complete a mesajelor și a copiilor de rezervă, aplicația renunță la parolele...
Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”
Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”
După luni de speculații privind performanța comercială a noului iPhone Air, CEO-ul Apple, Tim Cook, a fost întrebat direct despre rapoartele care indică vânzări sub așteptări. Răspunsul...
#tehnologie, #WhatsApp, #apple , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0865 RON

0.0004

1 USD = 4.4207 RON

0.0040
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
  2. Noul avion revoluționar lansat de NASA: Zboară de la New York la Londra într-un timp record, de 2 ori mai repede ca azi VIDEO
  3. Toată lumea crede că AI înlocuiește muncitorii din fabrici. Concedierile de la Amazon arată cine sunt de fapt primii dați afară
  4. China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
  5. Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global
  6. Abilitățile pe care studenții ar trebui să le dezvolte în loc să se îngrijoreze din cauza inteligenței artificiale. CEO-ul Airbnb: „Vei avea întotdeauna nevoie” de ele
  7. Avertisment pentru Generația Z de la un economist legendar. "Ar putea ajunge mai săraci decât părinții lor"
  8. Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
  9. Sfârșitul unei ere: AMD renunță la Windows 10 în noile sale drivere Adrenalin
  10. Uber testează un nou model de lucru: Cum poți câștiga bani fără să conduci, ci ajutând la antrenarea inteligenței artificiale