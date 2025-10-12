Apple Watch Ultra, eroul unui scafandru: cum i-a salvat viața în Golful Bengal și ce mesaj i-a transmis CEO-ul companiei

Un scafandru indian a scăpat ca prin minune dintr-o situație critică, iar salvarea nu a venit de la echipamentul clasic, ci de la Apple Watch Ultra. Incidentul s-a petrecut vara aceasta, în Golful Bengal, lângă Puducherry, atunci când Kshitij Zodape, aflat la 36 de metri adâncime, și-a pierdut centura de greutăți. Propulsat brusc spre suprafață, scafandrul risca o accidentare fatală din cauza ascensiunii necontrolate.

Ceasul inteligent a detectat rapid schimbarea de presiune și a trimis un avertisment de urgență. Pentru că utilizatorul nu a reacționat, sistemul a declanșat sirena integrată, un semnal sonor puternic, proiectat pentru situații critice. Instructorul aflat în apropiere a auzit alarma și a reușit să intervină imediat, prevenind o tragedie.

Sirena Apple Watch Ultra se poate auzi până la 180 de metri distanță, iar în acest caz a făcut diferența între viață și moarte. Fără această alertă, scafandrul ar fi putut suferi o ruptură pulmonară din cauza expansiunii bruște a aerului, o complicație extrem de periculoasă pentru cei care fac scufundări.

După ce și-a revenit, Zodape a trimis un mesaj de mulțumire către Apple, iar Tim Cook i-a răspuns personal: „Mă bucur că instructorul tău a auzit alarma și a intervenit rapid. Mulțumim că ai împărtășit povestea ta.”

