Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 19:00
63 citiri
Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”
FOTO Unsplash

După luni de speculații privind performanța comercială a noului iPhone Air, CEO-ul Apple, Tim Cook, a fost întrebat direct despre rapoartele care indică vânzări sub așteptări. Răspunsul său a fost însă unul calculat, în stilul caracteristic Apple, adică fără cifre, fără detalii, doar o formulare diplomatică.

„Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”, a declarat Cook, evitând orice referire la modelul Air. Această declarație a alimentat însă și mai mult speculațiile.

Dși Apple rareori comentează pe marginea performanței unui produs individual, tăcerea vine într-un moment în care analiștii raportează reduceri de producție.

iPhone Air, un experiment cu reacții reci

Lansat în toamna acestui an, iPhone Air a fost promovat drept cel mai subțire iPhone din istorie, un model elegant, gândit pentru cei care vor performanță într-un format minimalist. Dar potrivit estimărilor preliminare, cererea nu a fost la nivelul anticipat. Mulți consumatori s-ar fi arătat reticenți față de compromisurile făcute pentru subțirime, în special autonomia redusă a bateriei, în timp ce prețul apropiat de modelele Pro i-a făcut pe mulți să aleagă versiunile mai puternice.

Datele neoficiale sugerează că vânzările Air nu au atins pragurile dorite, iar unele surse din industrie vorbesc chiar despre ajustări ale planurilor de producție.

...citeste mai departe despre "Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”" pe Ziare.com

Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
După ani de zvonuri și prototipuri amânate, se pare că Apple nu a renunțat la visul unui iPhone fără butoane mecanice. Potrivit noilor informații, compania din Cupertino pregătește pentru...
Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple pregătește o schimbare importantă. Începând de anul viitor, compania intenționează să introducă reclame sponsorizate în aplicația Apple Maps, o mișcare ce ar putea pune capăt...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0851 RON

-0.0005

1 USD = 4.3947 RON

0.0147
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  5. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  6. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  7. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  8. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  9. Xiaomi lansează apeluri între telefoane fără semnal sau Wi-Fi, doar prin Bluetooth. Cum este posibil VIDEO
  10. Un oraș din România vrea să prindă cursa pentru inteligența artificială în administrație, cu sprijinul Guvernului Ungariei