Apple dă semne că schimbările pentru Siri sunt mai aproape ca niciodată, iar utilizatorii iPhone ar putea simți primele diferențe chiar înaintea marii transformări promise pentru anul viitor. Gigantul din Cupertino ar urma să livreze treptat funcții noi prin actualizările iOS 26.1, cu un impact direct asupra felului în care Siri interacționează cu aplicațiile.

Siri devine mai „deșteaptă” pas cu pas

De exemplu, asistentul vocal ar putea obține comenzi mai complexe și mai eficiente pentru servicii deja populare, de la Music și TV, până la Fitness sau platformele de streaming. În industrie, se vorbește că aplicația TV va fi prima pe listă, mai ales că se pregătește lansarea unui nou Apple TV 4K cu suport pentru Apple Intelligence.

Strategia Apple nu pare să fie una de tip „fast forward”, ci mai degrabă un maraton: update-uri succesive, care aduc mici îmbunătățiri menite să facă așteptarea marilor schimbări mai suportabilă. Printre acestea se numără și extinderea Apple Intelligence către piața din China, o mișcare anticipată, dar care acum se apropie de confirmare oficială.

