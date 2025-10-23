Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:49
Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari
Persoană care caută pe Google FOTO Pixabay

Apple a lansat o nouă campanie subtilă, dar cu țintă clară. Compania vrea să-i convingă pe posesorii de iPhone care folosesc Google Chrome să se întoarcă la Safari. Mișcarea vine imediat după ce Google a anunțat că renunță la planul de a bloca cookie-urile de urmărire din Chrome, o decizie pe care Apple o folosește acum ca argument pentru a-și promova propriul browser drept „cea mai sigură alegere pentru confidențialitate”.

Deși Safari rămâne browserul implicit pe iPhone, aproximativ 30% dintre utilizatori preferă Chrome, mai ales cei care folosesc și PC-uri cu Windows sau telefoane Android. Pentru aceștia, Google oferă o experiență familiară și o sincronizare perfectă între dispozitive. Apple vrea însă să schimbe acest echilibru.

Safari, promovat ca „scut împotriva urmăririi online”

În noua sa campanie, Apple scoate în evidență funcțiile de protecție a intimității din Safari precum blocarea cookie-urilor terțe, eliminarea trackerelor din URL-uri în modul privat, învățare automată pentru detectarea urmăririi comportamentale și o nouă funcție numită „Advanced Tracking and Fingerprinting Protection”, activată automat în iOS 26.

Pe scurt, Apple vrea să transmită că Safari e locul unde navighezi fără să fii observat. Totuși, pentru utilizatorii care trăiesc deja în ecosistemul Google, schimbarea nu e simplă. Chrome oferă avantaje clare: integrarea nativă cu Docs, Sheets și Drive, sincronizarea rapidă a parolelor și a bookmark-urilor între telefoane, laptopuri și tablete.

...citeste mai departe despre "Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari" pe Ziare.com

#tehnologie, #apple, #Chrome, #safari , #Stiri Internet

