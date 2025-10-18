Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială

Apple a prezentat oficial SoC-ul Apple Silicon M5, procesorul care alimentează noile MacBook Pro, iPad Pro și Vision Pro, care oferă o evoluție semnificativă în direcția performanței AI. Deși upgrade-ul nu este tocmai revoluționar, îmbunătățirile aduse sunt importante, în special în zona procesării neuronale și a eficienței grafice.

Față de generația anterioară, M5 oferă un plus de 15% la performanța multi-thread și o creștere cu 30% a lățimii de bandă a memoriei RAM, de la 120 GB/s la 153 GB/s. Procesorul păstrează configurația clasică cu 10 nuclee, 6 de performanță și 4 de eficiență, dar include un GPU tot cu 10 nuclee, capabil să livreze cu 30% mai multă putere grafică.

Performanța în ray tracing este una dintre cele mai notabile îmbunătățiri, crescând cu 45%, ceea ce face ca noile dispozitive să fie mai atractive pentru design 3D, animație sau gaming.

Inteligența artificială, în centrul arhitecturii M5

Cel mai important salt tehnologic vine însă la nivelul Neural Engine-ului. Noul modul de accelerare AI promite performanțe de până la 300% mai mari în aplicațiile care folosesc învățare automată, analiză de imagine sau generare de conținut.

Este o direcție clară. M5 a fost conceput pentru a face față valului de aplicații bazate pe inteligență artificială care definesc noul ecosistem software al Apple. Apple afirmă că M5 este mai eficient din punct de vedere energetic, deși nu a oferit cifre exacte. Compania menționează doar că optimizările la nivel de arhitectură permit menținerea performanței maxime pentru perioade mai lungi, fără supraîncălzire.

Noile MacBook Pro de 14 inci și iPad Pro cu M5 vor ajunge în magazine săptămâna viitoare, urmând ca Vision Pro echipat cu același chip să primească un update hardware în primul trimestru din 2026.

