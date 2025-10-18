Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 20:10
101 citiri
Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială
FOTO Apple

Apple a prezentat oficial SoC-ul Apple Silicon M5, procesorul care alimentează noile MacBook Pro, iPad Pro și Vision Pro, care oferă o evoluție semnificativă în direcția performanței AI. Deși upgrade-ul nu este tocmai revoluționar, îmbunătățirile aduse sunt importante, în special în zona procesării neuronale și a eficienței grafice.

Față de generația anterioară, M5 oferă un plus de 15% la performanța multi-thread și o creștere cu 30% a lățimii de bandă a memoriei RAM, de la 120 GB/s la 153 GB/s. Procesorul păstrează configurația clasică cu 10 nuclee, 6 de performanță și 4 de eficiență, dar include un GPU tot cu 10 nuclee, capabil să livreze cu 30% mai multă putere grafică.

Performanța în ray tracing este una dintre cele mai notabile îmbunătățiri, crescând cu 45%, ceea ce face ca noile dispozitive să fie mai atractive pentru design 3D, animație sau gaming.

Inteligența artificială, în centrul arhitecturii M5

Cel mai important salt tehnologic vine însă la nivelul Neural Engine-ului. Noul modul de accelerare AI promite performanțe de până la 300% mai mari în aplicațiile care folosesc învățare automată, analiză de imagine sau generare de conținut.

Este o direcție clară. M5 a fost conceput pentru a face față valului de aplicații bazate pe inteligență artificială care definesc noul ecosistem software al Apple. Apple afirmă că M5 este mai eficient din punct de vedere energetic, deși nu a oferit cifre exacte. Compania menționează doar că optimizările la nivel de arhitectură permit menținerea performanței maxime pentru perioade mai lungi, fără supraîncălzire.

Noile MacBook Pro de 14 inci și iPad Pro cu M5 vor ajunge în magazine săptămâna viitoare, urmând ca Vision Pro echipat cu același chip să primească un update hardware în primul trimestru din 2026.

...citeste mai departe despre "Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială" pe Ziare.com

Steve Jobs va apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Statele Unite în 2026
Steve Jobs va apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Statele Unite în 2026
Steve Jobs, co-fondatorul Apple și una dintre cele mai emblematice figuri din istoria tehnologiei moderne, va fi onorat în 2026 printr-o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria...
Apple stârnește revoltă în Europa. Noul MacBook Pro M5 se vinde fără încărcător, adaptorul costă 65 de euro
Apple stârnește revoltă în Europa. Noul MacBook Pro M5 se vinde fără încărcător, adaptorul costă 65 de euro
Lansarea noilor laptopuri MacBook Pro M5 a venit cu o surpriză neplăcută. Laptopul nu mai include încărcătorul în cutie, iar adaptorul trebuie cumpărat separat, pentru 65 de euro....
#tehnologie, #apple, #procesor , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0889 RON

0.0005

1 USD = 4.3489 RON

-0.0153
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  6. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele