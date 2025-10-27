Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 13:05
FOTO Unsplash

Apple pregătește o schimbare importantă. Începând de anul viitor, compania intenționează să introducă reclame sponsorizate în aplicația Apple Maps, o mișcare ce ar putea pune capăt unuia dintre cele mai importante avantaje ale ecosistemului iOS, mai exact lipsa publicității directe în aplicațiile native.

Informația vine de la analistul Mark Gurman (Bloomberg), care afirmă că Apple va lansa un program dedicat clienților de publicitate, permițându-le acestora să plătească pentru afișarea de rezultate sponsorizate în căutările din Apple Maps. Practic, la fel ca în App Store, primele rezultate afișate atunci când utilizatorii caută restaurante, magazine sau hoteluri vor fi etichetate drept „Sponsorizate”.

Schimbarea filozofiei Apple

Apple testează o implementare graduală a sistemului, urmând ca primele reclame să apară discret în interfață, fără bannere sau notificări invazive. Totuși, specialiștii consideră momentul un punct de cotitură pentru brandul american, care și-a construit identitatea pe promisiunea unei experiențe curate și private, fără invazii comerciale.

Deși modelul este inspirat direct din strategia Google Maps, situația este diferită. Google a bazat întotdeauna serviciile sale gratuite pe publicitate, în timp ce Apple a adoptat un model premium, în care utilizatorii plătesc deja prețul integral pentru hardware și software. Introducerea reclamelor într-o aplicație de bază, precum Maps, ridică astfel probleme de percepție și etică de brand.

Pentru început, reclamele din Maps vor apărea în primele două-trei rezultate ale căutărilor, vizibile în aplicațiile iPhone, iPad și Mac. Dacă proiectul va avea succes, sistemul ar putea fi extins ulterior și la alte servicii, cum ar fi Apple Music, Podcasts sau chiar Weather.

