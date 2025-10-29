Apple face istorie. Prima companie americană care depășește pragul de 4 trilioane de dolari pe bursă

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 23:36
0 citiri
Apple face istorie. Prima companie americană care depășește pragul de 4 trilioane de dolari pe bursă
Apple FOTO: Pexels

Apple a atins marți o nouă performanță istorică, devenind prima companie americană cu o capitalizare bursieră de 4 trilioane de dolari. Momentul confirmă statutul Apple ca cel mai puternic brand din lume în materie de inovație, stabilitate și profitabilitate.

Performanța a venit pe fondul vânzărilor record ale iPhone 17, lansat în septembrie, dar și al creșterii cu 25% a acțiunilor în ultimele trei luni, alimentată de optimismul investitorilor privind potențialul noilor funcții AI din iOS 18.

În aceeași zi, Microsoft a reușit temporar să atingă același prag de 4 trilioane de dolari, însă Nvidia rămâne liderul absolut, cu o valoare estimată la 4,6 trilioane, datorită dominației sale în industria semiconductorilor și a procesorilor pentru inteligență artificială.

Potrivit analiștilor, cererea pentru seria iPhone 17 a depășit toate așteptările, datorită integrării avansate a funcțiilor AI și a designului îmbunătățit.

„Apple intră în sezonul raportărilor financiare cu cel mai optimist sentiment din ultimul an”, a declarat Samik Chatterjee, analist JPMorgan, care a ridicat prețul-țintă al acțiunilor la 290 de dolari.

...citeste mai departe despre "Apple face istorie. Prima companie americană care depășește pragul de 4 trilioane de dolari pe bursă" pe Ziare.com

Apple continuă tranziția către ecrane OLED pe toate dispozitivele sale. Care este următorul dispozitiv
Apple continuă tranziția către ecrane OLED pe toate dispozitivele sale. Care este următorul dispozitiv
Apple continuă tranziția către ecrane OLED pe toate dispozitivele sale, iar următorul pas ar putea fi surprinzător: iPad mini va fi, conform lui Mark Gurman (Bloomberg), primul model non-Pro...
Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?
Apple pregătește un iPad Pro M6 cu răcire pe vapori. Adio supraîncălzire?
Apple plănuiește o schimbare majoră în designul viitoarei sale tablete de top: iPad Pro cu procesor M6 ar putea fi prima tabletă Apple echipată cu o cameră de vapori pentru răcire, o...
#tehnologie, #apple, #bursa , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0829 RON

-0.0015

1 USD = 4.3643 RON

0.0052
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  2. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  5. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  6. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  7. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  8. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  9. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  10. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană