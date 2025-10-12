Ce va oferi noul iPhone 17e, telefonul de buget al celor de la Apple. Compania nu vrea să repete confuzia de anul trecut

FOTO Captura Phonebuff

După confuzia creată anul acesta de iPhone 16e, Apple pregătește pentru 2026 o repoziționare mai clară în catalogul său. Potrivit analistului Mark Gurman, noul iPhone 17e va fi prezentat în prima jumătate a anului viitor și va fi orientat către segmentul entry-level, cu diferențe vizibile față de modelul de bază.

Dacă iPhone 16e oferea dotări aproape identice cu varianta standard și a pus sub semnul întrebării raportul „value for money”, noul 17e va renunța la câteva funcții esențiale. Astfel, nu va include tehnologia ProMotion, ceea ce înseamnă că ecranul va rula doar la 60Hz, iar pe spate va exista o singură cameră foto, spre deosebire de sistemul dual de pe iPhone 17.

Cum vrea Apple să evite greșelile trecutului

Chiar și cu aceste limitări, iPhone 17e nu va fi un telefon standard. Va aduce designul modern cu Dynamic Island, eliminând complet notch-ul, și va fi echipat cu noul procesor A19, într-o versiune mai puțin puternică, dar tot suficient de performantă pentru utilizatorul mediu.

Strategia are rolul de a pune din nou accent pe diferențierea dintre modele și de a oferi consumatorilor o ierarhie mai clară a produselor. Practic, iPhone 17e devine „poarta” de intrare în ecosistemul Apple, în timp ce iPhone 17 păstrează avantajele premium.

