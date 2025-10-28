Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:20
0 citiri
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
FOTO Unsplash

După ani de zvonuri și prototipuri amânate, se pare că Apple nu a renunțat la visul unui iPhone fără butoane mecanice. Potrivit noilor informații, compania din Cupertino pregătește pentru iPhone 20 (2027) o revoluție în designul clasic al smartphone-urilor: butoane solid-state cu feedback haptic în locul celor tradiționale.

Această tranziție ar urma să elimine complet părțile mobile de pe carcasă, înlocuindu-le cu senzori de presiune capabili să simuleze senzația unei apăsări reale prin vibrații precise. În plus, primele teste interne ar putea începe chiar din 2026, pe iPhone 18, unde Apple ar experimenta un buton haptic dedicat camerei foto.

Sub numele de cod „Project Bongo”, Apple dezvoltă un sistem avansat care ar permite recunoașterea gesturilor complexe, nu doar apăsări simple. Noul mecanism ar putea interpreta apăsări lungi, ferme sau chiar mișcări de tip swipe, oferind un control mai intuitiv și reducând riscul de apăsări accidentale.

Prin dispariția componentelor mecanice, iPhone-urile ar deveni mai durabile, mai rezistente la praf și apă, și ar oferi o senzație tactilă uniformă indiferent de uzură. Ideea s-ar putea extinde ulterior și la iPad-uri și Apple Watch-uri, transformând întregul ecosistem Apple într-unul „fără clickuri reale”.

...citeste mai departe despre "Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice" pe Ziare.com

Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple pregătește o schimbare importantă. Începând de anul viitor, compania intenționează să introducă reclame sponsorizate în aplicația Apple Maps, o mișcare ce ar putea pune capăt...
Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
Apple pregătește o actualizare importantă pentru viitorul iPhone 18, care ar putea primi, în premieră pentru un model non-Pro, 12 GB de memorie, același nivel de performanță disponibil în...
#tehnologie, #iphone, #apple , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0844 RON

-0.0004

1 USD = 4.3591 RON

-0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  5. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  6. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  7. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  8. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  9. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  10. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană