Apple lansează iOS 26.0.1: update urgent pentru problemele noilor iPhone 17

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 21:18
403 citiri
Apple lansează iOS 26.0.1: update urgent pentru problemele noilor iPhone 17
FOTO Unsplash

La doar câteva săptămâni după ce a lansat iOS 26, Apple vine cu o corecție rapidă: iOS 26.0.1. Deși pare o versiune minoră, patch-ul rezolvă bug-uri critice care afectau în special seria iPhone 17 și noul iPhone Air, probleme ce au stârnit deja numeroase plângeri pe forumuri și rețele sociale.

Conform Apple, update-ul adresează mai multe erori frustrante:

– Wi-Fi și Bluetooth se deconectau aleator pe iPhone 17, 17 Pro și Air.

– Unii utilizatori nu se mai puteau conecta la rețeaua mobilă după instalarea iOS 26.

– Camera foto genera artefacte vizuale în anumite condiții de iluminare.

– Pictogramele apăreau goale după aplicarea unei teme de culoare.

– VoiceOver devenea inutilizabil pentru o parte dintre utilizatori.

De ce e important iOS 26.0.1

Apple recomandă instalarea imediată a update-ului, disponibil atât pe iPhone, cât și pe iPad (sub forma iPadOS 26.0.1). Chiar dacă bug-urile vizau în special modelele noi, și posesorii de generații anterioare pot beneficia de mai multă stabilitate, de exemplu, problema cu pictogramele goale a fost raportată și pe telefoane mai vechi.

Prin lansarea acestui patch la doar câteva săptămâni de la update-ul major, Apple transmite două mesaje: că ascultă feedback-ul utilizatorilor și că vrea să evite probleme de imagine pentru modelele premium, precum iPhone 17 Pro și iPhone Air. Orice eroare de conectivitate sau de cameră riscă să afecteze vânzările și să alimenteze criticile că noile telefoane nu sunt suficient de bine optimizate.

Pe scurt, dacă ai trecut la iOS 26, instalează cât mai repede iOS 26.0.1.

...citeste mai departe despre "Apple lansează iOS 26.0.1: update urgent pentru problemele noilor iPhone 17" pe Ziare.com

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
Apple lucrează deja la iPhone 17e, următorul său model de buget, care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului 2026, potrivit primelor informații apărute în presa internațională....
#tehnologie, #apple, #iphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă