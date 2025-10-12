Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară

Lansarea iOS 26 și macOS Tahoe aduce o schimbare importantă pentru utilizatorii Apple: dispozitivele mai vechi pierd complet accesul la serviciile iCloud. Asta înseamnă că funcții esențiale precum iCloud Drive, iCloud Photos, iMessage, Keychain sau sincronizarea filelor din Safari nu vor mai putea fi folosite pe aceste platforme.

Modelele vizate sunt iPhone-urile cu iOS 10 și Mac-urile cu macOS Sierra. Printre ele se numără iPhone 5, iPhone 5c, iPad 4th generation și alte modele care nu pot trece de iOS 8–10, în funcție de versiune. Practic, orice dispozitiv care nu poate rula software mai nou rămâne blocat în afara ecosistemului iCloud.

De ce face Apple această schimbare și ce soluții ai

Compania spune că motivul ține de securitate și compatibilitate tehnologică. Vechea infrastructură de backup nu mai respectă standardele moderne și nu se aliniază la noile mecanisme de sincronizare. Pentru cei care folosesc încă aceste dispozitive, recomandarea Apple este clară: fă-ți backup local pe un computer, folosind Finder sau iTunes, pentru a nu pierde fotografii, mesaje sau fișiere importante.

În plus, dacă ai un iPhone XR sau XS, deși nu intri încă pe listă, ar putea fi momentul să te gândești la un upgrade: suportul pentru actualizări de securitate și compatibilitate cu aplicațiile noi va deveni tot mai limitat.

Între timp, iOS 26 nu a fost primit cu entuziasm de toată lumea. Noua interfață „Liquid Glass” împarte deja comunitatea: unii o consideră o evoluție, alții se plâng de consumul ridicat de baterie și de performanțele slabe pe telefoanele mai vechi. Pentru nemulțumiți, Apple lasă deschisă pentru scurt timp posibilitatea de downgrade la iOS 18.6.2.

