Ce caută Apple la Galați? Investiție de 600 de milioane de dolari a gigantului tech

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 19:12
257 citiri
Ce caută Apple la Galați? Investiție de 600 de milioane de dolari a gigantului tech
FOTO Apple

Gigantul american Apple intră oficial în piața de energie regenerabilă din România, cu o investiție uriașă de 600 de milioane de dolari într-un parc eolian de 99 MW construit în județul Galați. Proiectul, realizat împreună cu OX2 și Nala Renewables, face parte dintr-un plan european mai amplu, prin care compania își propune să adauge 650 MW de capacitate verde până în 2030.

Este pentru prima dată când Apple derulează un astfel de proiect în țara noastră, iar alegerea nu este întâmplătoare.

Galațiul, pe harta verde a Apple

Proiectul Green Breeze face parte dintr-un portofoliu mai mare al Apple în Europa, care include parcuri solare și eoliene în Grecia, Italia, Polonia, Letonia și Spania. Acestea vor produce peste 1 milion de MWh de energie curată până în 2030, suficient pentru a compensa consumul de electricitate al tuturor utilizatorilor europeni de iPhone, Mac și alte produse Apple.

În România, Apple a semnat un acord pe termen lung cu OX2, compania care construiește parcul eolian Green Breeze din Galați, deținut de Nala Renewables. „Marchează un moment important într-o piață cu un potențial uriaș pentru energie regenerabilă”, a declarat Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România.

„Ne dorim ca, până în 2030, clienții noștri să știe că energia cu care își încarcă dispozitivele este complet curată”, a declarat Lisa Jackson, vicepreședinte Apple pentru Mediu, Politici și Inițiative Sociale.

...citeste mai departe despre "Ce caută Apple la Galați? Investiție de 600 de milioane de dolari a gigantului tech" pe Ziare.com

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Google aduce o veste excelentă pentru studenții români: lansează un program prin care oferă acces gratuit timp de un an la planul Google AI Pro, pachetul care include cele mai avansate...
#tehnologie, #apple, #Galati , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  3. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  6. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  7. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  8. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Cele mai noi produse HUAWEI disponibile in România: Ultimate 2, MatePad 12X, FreeBuds 7i