Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:19
48 citiri
Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
FOTO iOS 26

Apple continuă să-și perfecționeze sistemul de operare odată cu lansarea versiunii iOS 26.1. Compania mizează pe o interfață mai personalizabilă și o protecție mai strictă a datelor utilizatorilor.

Cea mai vizibilă noutate este extinderea designului „Liquid Glass”, prezentat inițial la WWDC. Efectul de sticlă translucidă, inspirat din epoca iOS 7, a primit acum un control dedicat pentru transparență. Din meniul Settings > Display & Brightness > Liquid Glass, utilizatorii pot alege între două stiluri, Clear, pentru un look clar, cu reflexii puternice și Tinted, pentru un aspect mai mat, ideal în condiții de lumină intensă.

Această opțiune oferă o experiență mai confortabilă din punct de vedere vizual, fără a renunța la identitatea minimalistă a sistemului. În plus, Apple a implementat aceleași reglaje și în iPadOS 26.1 și macOS 26.1, semn că noul limbaj vizual devine standardul întregului ecosistem.

Mai multă siguranță și control asupra confidențialității

Dincolo de partea vizuală, iOS 26.1 pune accent și pe protecția datelor personale. Una dintre cele mai apreciate noutăți este posibilitatea de a dezactiva accesul rapid la cameră de pe ecranul de blocare, o funcție cerută de utilizatorii preocupați de securitate.

Astfel, dacă telefonul este pierdut sau furat, nimeni nu mai poate accesa camera fără deblocarea completă a dispozitivului.

Funcția poate fi activată din Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Camera, oferind un plus de control și reducând riscul folosirii neautorizate a camerei.

...citeste mai departe despre "Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității" pe Ziare.com

Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
După doar câteva luni pe piață, Apple a decis să reducă producția iPhone Air cu peste 80%, din cauza cererii slabe și a interesului scăzut al publicului. Potrivit analistului Ming-Chi...
iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%
iPhone 17, favorit în rândul utilizatorilor. Vânzările au depășit seria anterioară cu 14%
Apple, odată cu lansarea seriei iPhone 17, a depășit vânzările generației anterioare cu 14% în primele 10 zile de la lansare, potrivit datelor furnizate de Counterpoint Research. Studiul a...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0823 RON

-0.0008

1 USD = 4.3826 RON

-0.0009
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  4. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  5. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  6. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  7. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  8. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  9. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  10. Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului