Apple continuă să-și perfecționeze sistemul de operare odată cu lansarea versiunii iOS 26.1. Compania mizează pe o interfață mai personalizabilă și o protecție mai strictă a datelor utilizatorilor.

Cea mai vizibilă noutate este extinderea designului „Liquid Glass”, prezentat inițial la WWDC. Efectul de sticlă translucidă, inspirat din epoca iOS 7, a primit acum un control dedicat pentru transparență. Din meniul Settings > Display & Brightness > Liquid Glass, utilizatorii pot alege între două stiluri, Clear, pentru un look clar, cu reflexii puternice și Tinted, pentru un aspect mai mat, ideal în condiții de lumină intensă.

Această opțiune oferă o experiență mai confortabilă din punct de vedere vizual, fără a renunța la identitatea minimalistă a sistemului. În plus, Apple a implementat aceleași reglaje și în iPadOS 26.1 și macOS 26.1, semn că noul limbaj vizual devine standardul întregului ecosistem.

Mai multă siguranță și control asupra confidențialității

Dincolo de partea vizuală, iOS 26.1 pune accent și pe protecția datelor personale. Una dintre cele mai apreciate noutăți este posibilitatea de a dezactiva accesul rapid la cameră de pe ecranul de blocare, o funcție cerută de utilizatorii preocupați de securitate.

Astfel, dacă telefonul este pierdut sau furat, nimeni nu mai poate accesa camera fără deblocarea completă a dispozitivului.

Funcția poate fi activată din Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Camera, oferind un plus de control și reducând riscul folosirii neautorizate a camerei.

...citeste mai departe despre "Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității" pe Ziare.com

Ads