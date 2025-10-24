Apple rupe zidul dintre iPhone și Android: compania pregătește un sistem care mută aplicațiile și datele fără bătăi de cap

Apple lucrează la un nou framework numit AppMigrationKit, menit să simplifice drastic procesul de transfer al aplicațiilor și datelor dintre iOS și Android. Este o premieră absolută pentru compania care, până acum, a ținut ecosistemul său cât mai închis posibil.

Noua tehnologie, aflată deja în versiune beta pentru iOS 26.1 și iPadOS 26.1, le va permite utilizatorilor să își mute setările, profilurile, istoricul de utilizare și alte informații personale atunci când trec pe un alt dispozitiv, inclusiv unul non-Apple.

Cum funcționează AppMigrationKit

Framework-ul oferă dezvoltatorilor posibilitatea să decidă dacă aplicațiile lor vor suporta export, import sau ambele, printr-o extensie dedicată. Practic, atunci când un utilizator accesează opțiunea „Transfer to Android” din meniul Settings > General > Transfer or Reset iPhone, sistemul va crea automat un pachet care include toate datele aplicațiilor compatibile.

Apple precizează că AppMigrationKit este dedicat exclusiv migrației între platforme diferite, nu pentru transferul de date între iPhone-uri sau iPad-uri. De asemenea, framework-ul nu va fi disponibil pe macOS sau visionOS.

În viitor, compania intenționează să introducă și opțiunea „Transfer to iPhone” pe Android, ceea ce ar permite migrarea inversă, într-un flux complet bidirecțional. Deși documentația oficială menționează că API-ul este „în continuă dezvoltare”, publicarea sa indică faptul că lansarea oficială ar putea avea loc în viitorul apropiat.

