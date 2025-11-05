Apple își abandonează AI-ul propriu și apelează la Google pentru a da viață noului Siri

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 23:00
Apple renunță la dezvoltarea internă a propriului model de inteligență artificială și bate palma cu Google pentru o versiune personalizată a lui Gemini, care va sta la baza viitorului Siri. Colaborarea vine ca o schimbare radicală de strategie pentru gigantul din Cupertino, care părea decis până recent să își construiască singur fundația tehnologică pentru Apple Intelligence.

Siri, reinventat cu „creierul” Google

Potrivit analistului Mark Gurman (Bloomberg), Apple a pus pe pauză eforturile de a crea un model propriu de limbaj mare (LLM) și va utiliza în schimb o versiune de Gemini adaptată special pentru ecosistemul său. Noua implementare va funcționa prin sistemul Private Cloud Compute, care permite ca sarcinile mai simple de AI să fie gestionate direct de iPhone, iar cele complexe să fie trimise către servere private Apple, cu date complet criptate și fără stocare permanentă.

Acest pas înapoi vine după luni de teste interne care au arătat că Siri întâmpină dificultăți în a opera fiabil în aplicații esențiale, inclusiv cele bancare. Drept urmare, Apple ar fi decis să renunțe la ideea unui AI 100% propriu și să se concentreze pe integrarea unei soluții deja mature, dar personalizate.

Noua versiune a lui Siri va fi construită în jurul a trei piloni majori: planificatorul de interogări, care va decide ce rută să urmeze pentru fiecare solicitare, fie o căutare web, fie accesarea calendarului, mesajelor sau aplicațiilor terțe.

Sistemul de cunoștințe generale, menit să ofere răspunsuri directe la întrebări simple, fără a apela la ChatGPT sau alte servicii externe și funcția de sumarizare, care va putea comprima texte, emailuri, pagini web sau clipuri audio în formate ușor de citit.

