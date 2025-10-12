Samsung testează „rezumatul notificărilor” cu AI în One UI 8.5: funcție utilă sau un nou motiv de frustrare?

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:19
56 citiri
Samsung testează „rezumatul notificărilor” cu AI în One UI 8.5: funcție utilă sau un nou motiv de frustrare?
FOTO Unsplash

Samsung pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii săi odată cu lansarea One UI 8.5 prin introducerea unei funcții care folosește inteligența artificială pentru a rezuma notificările. Ideea nu este nouă, Apple a încercat-o deja în cadrul Apple Intelligence, unde a împărțit utilizatorii între cei care o consideră un ajutor real și cei care o văd ca pe o sursă de confuzii.

Noua opțiune apare deja în firmware-ul testat, dar nu este activată complet. Primele indicii arată că, după actualizare, utilizatorii ar putea vedea un pop-up explicativ atunci când deschid panoul de notificări. Din setări va exista și posibilitatea de a exclude anumite aplicații de la rezumate, pentru cei care preferă să primească mesajele complete.

Cum ar trebui să funcționeze

Descrierea menționează că AI-ul va rezuma doar „mesaje lungi și conversații de grup”, nu toate notificările. Interesant este faptul că procesarea ar urma să se facă direct pe telefon, printr-un model AI local, un avantaj clar pentru confidențialitate și viteză, comparativ cu soluțiile bazate pe cloud.

Totuși, experiența Apple arată că există și riscuri. BBC a semnalat erori serioase în rezumatele generate de AI pe iPhone, inclusiv un caz în care un rezumat a afirmat eronat că un suspect s-ar fi sinucis. Chiar și atunci când nu sunt greșite, aceste condensări pot pierde detalii esențiale, transformând mesajele într-un puzzle greu de înțeles.

În teorie, funcția vrea să reducă oboseala digitală provocată de avalanșa de notificări, transformând zece alerte într-un singur rezumat concis.

#tehnologie, #Samsung, #Android , #Stiri Internet

