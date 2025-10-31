Android 17 va schimba radical ecranul Always-on Display. Google aduce un „mini-mod” inteligent inspirat de iOS

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 21:00
23 citiri
Android 17 va schimba radical ecranul Always-on Display. Google aduce un „mini-mod” inteligent inspirat de iOS
FOTO Unsplash

Google lucrează la o versiune complet nouă a funcției Always-on Display, pregătită să debuteze odată cu Android 17. Scopul este transformarea ecranului blocat într-un hub util și dinamic, dar cu un consum minim de baterie.

De la ceasuri simple și pictograme de notificări, sistemul va evolua către afișarea unor elemente vii, precum o hartă Google Maps stilizată, informații despre vreme sau date din aplicațiile aflate în fundal. Noua tehnologie poartă numele „Min Mode” și este gândită să ofere informații în timp real, chiar și atunci când telefonul e inactiv.

Inspirat din abordarea Apple pentru iOS și din afișajele e-ink, Min Mode va aduce o interfață monocromă, minimalistă și inteligentă, care actualizează doar datele esențiale pentru a reduce la maximum consumul de energie. Practic, telefonul va putea arăta ora, vremea sau chiar o hartă activă, fără să îți golească bateria.

Când lași dispozitivul jos sau îl blochezi în timp ce rulează o aplicație, Min Mode va prelua controlul ecranului, permițând aplicației respective să rămână vizibilă într-o formă simplificată. Prima care va beneficia este, desigur, Google Maps.

...citeste mai departe despre "Android 17 va schimba radical ecranul Always-on Display. Google aduce un „mini-mod” inteligent inspirat de iOS" pe Ziare.com

Războiul pe libertatea Android. F-Droid acuză Google că „ucide” instalarea aplicațiilor din surse externe
Războiul pe libertatea Android. F-Droid acuză Google că „ucide” instalarea aplicațiilor din surse externe
Discuțiile despre libertatea Android revin în prim-plan, după ce F-Droid, unul dintre cele mai populare magazine alternative de aplicații, acuză Google că ar pregăti, în secret, sfârșitul...
Verificarea vârstei cu buletinul pentru accesul la Play Store. Google schimbă regulile pe Android
Verificarea vârstei cu buletinul pentru accesul la Play Store. Google schimbă regulile pe Android
Google schimbă regulile pentru accesul la aplicațiile destinate adulților din Play Store. Compania a început implementarea unui sistem de verificare a vârstei prin act de identitate, măsură...
#tehnologie, #Google, #Android , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0851 RON

-0.0005

1 USD = 4.3947 RON

0.0147
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  5. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  6. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  7. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  8. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  9. Xiaomi lansează apeluri între telefoane fără semnal sau Wi-Fi, doar prin Bluetooth. Cum este posibil VIDEO
  10. Un oraș din România vrea să prindă cursa pentru inteligența artificială în administrație, cu sprijinul Guvernului Ungariei