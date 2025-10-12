Android 16 vine cu One UI 8 și un calendar clar de actualizări pentru telefoane și tablete Samsung. Ce oferă noul sistem

Android 16 vine cu One UI 8 și un calendar clar de actualizări pentru telefoane și tablete Samsung. Ce oferă noul sistem
FOTO Unsplash

Samsung a început deja distribuirea Android 16 pentru o gamă largă de dispozitive Galaxy, iar procesul se întinde din septembrie până la finalul lunii noiembrie 2025. Spre deosebire de telefoanele Pixel, unde update-ul aduce schimbări vizuale masive prin Material 3 Expressive, pe Samsung accentul cade pe optimizări și funcții practice, păstrând interfața familiară din One UI.

Printre noutățile importante se numără integrarea funcțiilor Now Bar și Now Brief pe mai multe modele, aplicații Samsung actualizate precum Weather și Files, multitasking mai flexibil cu raport 90:10 în split-screen, noi controale pentru cameră, modul AI Portrait Studio pentru fotografii și chiar Gemini Live pe ecranul extern FlexWindow al Galaxy Z Flip. Panoul de notificări și Quick Panel primesc și ele un design revizuit, în special pe tablete, iar ceasul de ecran blocat poate interacționa cu fundalul.

Cine primește Android 16 și când

Primele telefoane cu update-ul deja instalat sunt cele din seria Galaxy S25, noile pliabile Z Fold 7 și Z Flip 7, dar și tabletele Tab S11. Din septembrie, actualizarea a ajuns și pe seriile Galaxy S24 și S23.

În octombrie urmează generațiile anterioare: Galaxy S22, pliabilele Z Fold 6/Flip 6, tabletele Tab S10 și Tab S9, precum și modelele de gamă medie A36–A35 și tableta Tab Active 5.

Noiembrie aduce update-ul pe Z Fold 5/Flip 5, Z Fold 4/Flip 4, tabletele Tab S8, seria Tab A9/A11, precum și modele din zona mid-range și entry-level, precum Galaxy A16–A24, alături de dispozitive regionale din seriile Quantum, Buddy și Jump.

