Joi, 18 Septembrie 2025, ora 20:45
309 citiri
Un nou model de telefoane primește Android 16: schimbări majore în noul OS 4.0
FOTO Unsplash

Noul sistem de operare Nothing OS 4.0 aduce o actualizare așteptată de comunitatea tech: integrarea Android 16 și o serie de modificări care promit să schimbe radical experiența de utilizare. Compania a dezvăluit un design mai fluid, o interfață uniformizată și un accent special pe confidențialitate prin funcții bazate pe inteligență artificială.

Unul dintre elementele vizibile imediat este meniul Setări rapide, complet redesenat, alături de „Modul Extra Întunecat”, care oferă un aspect mai elegant și unitar pentru tot sistemul. De asemenea, aplicațiile pornesc mai rapid, iar întregul OS răspunde mai bine la comenzi, lucru care ar trebui să îmbunătățească semnificativ experiența de zi cu zi.

Cameră nouă, AI pentru confidențialitate și integrare OpenAI

Pe partea foto, utilizatorii vor descoperi o aplicație de cameră complet nouă, acompaniată de o „Galerie inteligentă” care face mai simplă gestionarea imaginilor. În același timp, un tablou de bord dedicat afișează clar momentele în care aplicațiile folosesc modele de limbaj de tip LLM. O surpriză notabilă este și integrarea Whisper de la OpenAI, menită să extindă funcționalitățile AI din ecosistemul Nothing.

Actualizarea promite și un ecran de blocare mai receptiv, conectivitate îmbunătățită și stabilitate generală sporită. În curând, va fi lansat programul Open Beta pentru cei care vor să testeze în avans toate aceste schimbări.

Toate modelele recente ale companiei vor beneficia de Android 16, cu excepția primului Phone (1) și a seriei CMF. Inclusiv Nothing Phone (3) și Phone (3a) Pro se află pe lista de actualizări.

